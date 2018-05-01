Üniversitelerin bölünmesi 2-3 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’in çalışma takvimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, TBMM Genel Kurulu’nun, 2 Mayıs Çarşamba ve 3 Mayıs Perşembe günü yeni üniversitelerin kurulması konusundaki kanun tasarısını görüşeceğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni üniversitelerin kurulması konusundaki kanun tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarında üniversitelerden gelen seslere kulak verilerek birtakım değişikliklere gidildiğini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:
"Gazi Üniversitesi’nin sağlık bilimlerine dair fakülteleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılıyordu. Bu, tasarıdan çıkarıldı ve sağlık bilimlerine dair fakülteler Gazi Üniversitesi’nde kalmış oldu. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi’nde de benzer talepler vardı. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Çapa Tıp Fakültesi eskiden olduğu gibi İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kalacak. Ancak diğer sağlık bilimlerine ait fakülteler, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adı altında yeniden kurumsallaşacak. Dünya uygulamalarına bakıldığında öğrenci yoğunluğunun bulunduğu yerlerdeki akademik başarıların çok düşük seviyede kaldığı görülüyor. Bir bardak suda fırtına koparmanın, olayı farklı yerlere getirmenin hiçbir anlamı yok. İhtiyaçtan kaynaklı bir bölünme konusudur. Dile getirilen itirazlar neticesinde komisyonda zaten önemli değişiklikler yapıldı. Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak verilen bir tasarı. Bu tasarının ciddi anlamda üniversitelerimizi rahatlatacağı kanaatindeyim. Çok hantal yapıların üniversitelere faydasının olmadığı kanaatindeyiz. Kriterler bellidir. Belli bir öğrenci sayısını geçen üniversiteler gündeme getirildi. Bununla ilgili komisyondan Genel Kurul gündemine gelen teklifin yasalaşması sürecini başlatacağız."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle