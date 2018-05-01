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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
01.05.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Üniversitelerin bölünmesi 2-3 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda

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Üniversitelerin bölünmesi 2-3 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’in çalışma takvimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, TBMM Genel Kurulu’nun, 2 Mayıs Çarşamba ve 3 Mayıs Perşembe günü yeni üniversitelerin kurulması konusundaki kanun tasarısını görüşeceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni üniversitelerin kurulması konusundaki kanun tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarında üniversitelerden gelen seslere kulak verilerek birtakım değişikliklere gidildiğini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:
"Gazi Üniversitesi’nin sağlık bilimlerine dair fakülteleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılıyordu. Bu, tasarıdan çıkarıldı ve sağlık bilimlerine dair fakülteler Gazi Üniversitesi’nde kalmış oldu. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi’nde de benzer talepler vardı. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Çapa Tıp Fakültesi eskiden olduğu gibi İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kalacak. Ancak diğer sağlık bilimlerine ait fakülteler, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi adı altında yeniden kurumsallaşacak. Dünya uygulamalarına bakıldığında öğrenci yoğunluğunun bulunduğu yerlerdeki akademik başarıların çok düşük seviyede kaldığı görülüyor. Bir bardak suda fırtına koparmanın, olayı farklı yerlere getirmenin hiçbir anlamı yok. İhtiyaçtan kaynaklı bir bölünme konusudur. Dile getirilen itirazlar neticesinde komisyonda zaten önemli değişiklikler yapıldı. Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak verilen bir tasarı. Bu tasarının ciddi anlamda üniversitelerimizi rahatlatacağı kanaatindeyim. Çok hantal yapıların üniversitelere faydasının olmadığı kanaatindeyiz. Kriterler bellidir. Belli bir öğrenci sayısını geçen üniversiteler gündeme getirildi. Bununla ilgili komisyondan Genel Kurul gündemine gelen teklifin yasalaşması sürecini başlatacağız."

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