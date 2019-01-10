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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:/

Üniversitelerde kalite için Fransa ile işbirliği

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Fransa Araştırma ve Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Michel Cosnard arasında iki kurum arasında yükseköğretim kalite güvencesi ve değerlendirme alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokolde, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ve araştırma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik deneyim ve yaklaşımların karşılıklı paylaşılması, Türkiye'de ve Fransa'da ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi, değerlendirici ve uzman hareketliliği ile değişimini teşvik etme başlıkları yer alıyor.

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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Fransa Araştırma ve Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu (HCERES) Başkanı Prof. Dr. Michel Cosnard arasında iki kurum arasında yükseköğretim kalite güvencesi ve değerlendirme alanında iş birliğini geliştirmek için protokol imzalandı. YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Elmas'ın temmuz ayında HCERES'e gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından iki ulusal kalite güvencesi kuruluşu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, HCERES Başkanı Prof. Dr. Michel Cosnard ile YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, HCERES Uluslararası İlişkiler Direktörü Prof. Dr. François Pernot, YÖKAK Kurul Üyeleri ve danışmanları katıldı.

YÖKAK Başkanı Elmas ve HCERES Başkanı Cosnard tarafından Türk ve Fransız yükseköğretim sistemlerindeki kalite güvencesi yaklaşımlarını içeren sunumların yapıldığı toplantıda, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamaların tartışıldığı ve olası iş birliği alanlarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, görüşmelerin ardından YÖKAK ve HCERES arasında, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında iş birliği protokolünün imzalandığı belirtti.

Söz konusu protokolde, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ve araştırma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik deneyimle yaklaşımların karşılıklı paylaşılması, Türkiye'de ve Fransa'da ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi, değerlendirici ve uzman hareketliliği ile değişimini teşvik etme başlıkları yer alıyor. Açıklamada, toplantının ardından HCERES yetkililerinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı da ziyaret ederek, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında gerçekleşecek deneyim paylaşımından duydukları memnuniyet aktarıldı.

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