Üniversitelerde ‘Genç Ofisler’ kurulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin talepleri alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Genç Ofisler’ kurulacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerinin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünü YÖK'te düzenlenen törende imzaladı.

Saraç, imza töreninde şöyle konuştu:

“18-22 yaş grubunu oluşturan nüfusun yüzde 40'ı yükseköğretimde. Sahip olunan bu potansiyelin değere dönüştürülmesi için herkese görevler düşüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kültürel faaliyetlerden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle sportif faaliyetlerin de kampüslerde yer alması sağlanacak.

GENÇ OFİSLER, BAKANLIĞIN İRTİBAT NOKTALARI OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler kuruldu. Bu ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından çok önemli. Üniversitelerin talepleri alınarak bakanlığın uygun bulduğu kampüslerde, bakanlık tarafından Genç Ofisler kurulacak. Pilot uygulamaları başlayan bu ofisler, bakanlığın faaliyetleri için irtibat noktaları olacak. Gönüllülüğün yaygınlaşmasını sağlamak üzere taraflarca yürütülecek proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine bakanlık tarafından destek verilerek gönüllülük faaliyetleriyle ilgili genç ofisleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezleri ve spor tesislerinin imkânlar ölçüsünde kullanımının ve federasyonlar tarafından malzeme, tesis, araç-gereç ve personel desteğinin verilmesi gündeme alınacak. İyi uygulamalarının yaygınlaştırılacağı bu protokolle engelli öğrencilerimizin de desteklenmesi ayrı bir boyuta taşınacak. Bu öğrencilerimize yönelik faaliyetler ve projeler de ayrıca desteklenecek. Ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını arttırmak amacıyla spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize bakanlığın taşra teşkilatındaki ilgili birimlerinde staj yapma imkânı verilecek.

ORTAK KULLANIM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Protokolle ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesi ile insan kaynağını arttırmak ve geliştirmek üzere YÖK koordinasyonunda belirlenen üniversitelerde araştırmalar, programlar ve projelerin gerçekleştirilmesi desteklenecek, ortak kullanım alanları konusunda da gerekli işbirliğinin sağlanacak. Gençleri doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde üniversitelerin ayrı ayrı rolü ve sorumlulukları var. Bu protokolle bağımlılıkla mücadelede etkin bir işbirliği sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Yükseköğretim kurumlarında sportif faaliyetlerin arttırılması gençleri zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacak. Bu faaliyetler özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunacak. Gelecek hafta Yükseköğretim Kurulu’nda ‘Geleceğin Meslekleri’ başlıklı bir kongre düzenlenecek ve sporla ilgili eğitim konuları bu kongrede ele alınacak. Üniversitelerde spor bilimleriyle ilgili yeni programlar açtık. Bu programların ilki sahadaki ihtiyacı, ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılacak spor fizyoterapisi önlisans programı olacak. Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim kurumlarının, üniversite öğrenci kulüplerinin ve öğrenci topluluklarının bu platformda daha aktif yer almalarını teşvik etmek, bu platformun yükseköğretim sisteminde daha işlevsel hale getirilmesinin en önemli vazifelerimizden biri.”

'300’DEN FAZLA GENÇLİK MERKEZİ VAR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ise şöyle konuştu:

“Gençlik Merkezleri’nin sayı ve kapasitelerinin arttırılmasına yönelik önemli bir adım attık ‘Genç Ofisler, Gençlik Merkezleri’nin iz düşümleri olacak. Türkiye genelinde 300’ü aşkın Gençlik Merkezi var. Bu protokolle gençlerimiz gönüllülük faaliyetlerine daha çok katılabilecek ve destekleyebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019’u ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettik. Hoşgörü, yardımseverlik ve kadirşinaslık, Anadolu toprağının mayası haline gelmiş ve bu yönüyle de tarihin her döneminde insanlığın ışığı oldu. Gönüllülük, bizim kültürümüzün, irfanımızın ve hayat felsefemizin özünü oluşturuyor. Bakanlık olarak gönüllülük faaliyetleri ve projelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin geliştirdiği gönüllülük projelerini onlarla beraber gerçekleştirmek için gayret sarf etmeyi asli bir görevimiz olarak görüyoruz. Protokolle, gençlerimize faydalı olacak uygulamalar geliştirerek onların gönüllülük bilincini arttırıcı ve özendirici faaliyetlerini hayata geçireceğiz.”

GÖNÜLLÜLÜK SEÇMELİ DERSE OLACAK

İmzalanan protokolle gönüllülük seçmeli ders olurken, Türkiye’de bir bakanlık üniversite kampüslerinde kendine ilk kez bir yer açmış ve kurduğu ofisler sayesinde gençlere birebir ulaşmış olacak. Genç Ofisler, üniversite gençlerinin, gönüllülük faaliyetlerini hayata geçirmelerinin yanı sıra onlara kariyer planlamaları noktasında da fırsatlar sunacak. Toplumda sosyal barışın sağlanmasına yönelik projelerin üretileceği Genç Ofisler, üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacak. Üniversitelerde gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk seçmeli ders olarak yaygınlaşacak.

YÖK ise imzalanan protokol gereğince tüm imkânlarını Genç Ofisler'in kullanımına sunacak. Protokolle gençler bu ofisleri kullanarak kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecek. Ayrıca gençler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına da katılabilecek. Söz konusu ofislerde gençler, faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek, hem de iş hayatına hazırlanacak. Protokolle birlikte Türkiye genelinde bulunan Gençlik Merkezi sayısının 310’dan, 600’e çıkması hedefleniyor.

YÖK'te düzenlenen imza törenine, YÖK üyeleri, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ile spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ankara'daki üniversitelerin ilgili dekan ve müdürleri de katıldı.