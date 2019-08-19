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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Üniversitelerde doğrudan kayıt

ÜNİVERSİTELERE şahsen gidilerek yapılan kayıt işlemleri bugün başladı. Örgün ve açıköğretim önlisans ve lisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday için 16 Ağustos’ta başlayan e-kayıtlar 21 Ağustos’a, kurumlara gidilerek ilgili ofislerde yapılacak kayıtlar ise 23 Ağustos’a kadar sürecek.

Üniversitelerde doğrudan kayıt
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Kayıt döneminde işlemlerini tamamlamayan adaylar şanslarını kaybedecek. Bütün devlet üniversitelerine e-kayıt yapılabiliyor. Vakıflarda da yaklaşık 50 yükseköğretim kurumuna bu yolla kayıt mümkün. Doğrudan kayıt yaptırmak için üniversiteye gitmeden önce, adayların kayıt prosedürlerini incelemesi öneriliyor.

EKSİK BELGE UYARISI

Adayların kayıt için, ortaöğretim diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor. Bu nedenle adayların üniversitelerdeki kayıt ofisleriyle iletişime geçmesi veya kurumların internet sitelerinden yaptıkları kayıtlarla ilgili duyuruları takip etmesi öneriliyor.

LİSELERDE SON NAKİL

Öte yandan 10 Ağustos’ta liseler için yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, il ve ilçe nakil komisyonlarınca yapılacak nakiler için başvurular bugün başladı, 23 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçlar, 6 Eylül’de ilan edilecek. Okullar 9 Eylül’de açılacak.

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