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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.01.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

Üniversitelerde 500 kilovata kadar elektrik depolanabilecek

Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmelik Taslağı'na göre, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi yapılabilecek. Elektrik depolama faaliyetleri dört ana başlık altında düzenlenecek.

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Üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi oluşturulabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bu hafta görüşe açacağı Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Türkiye'de elektriğin depolanabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebekeye entegrasyonunu düzenleyecek.

Yönetmelik taslağından derlenen bilgilere göre, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi veya tesisleri kurulabilecek. Taslakta, Türkiye'deki elektrik depolama faaliyetleri dört ana başlık altında düzenleniyor. Enerji depolama tesisleri, ‘üretime entegre’, ‘müstakil’, ‘tüketime entegre’ ve ‘şebeke işletmecileri tarafından tesis edilen’ şeklinde sınıflandırılacak.

Üretime entegre depolama tesisleri, toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek ancak bağlı oldukları üretim tesisi işletmeye geçmeden piyasa faaliyetinde bulunamayacak. Herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamındaki entegre enerji depolama tesislerine sahip şirketler, santrallerin anlık elektrik çıkış güçlerini, mevcut kurulu gücü geçmeyecek şekilde ayarlayacak. Elektrik depolama faaliyetleri kapsamında şebekeye verilen enerji herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamına giremeyecek.

Bir üretim tesisine bağlı bulunmadan, müstakil şekilde elektrik depolayacak ve gerekli olduğunda şebekeye verecek depolama tesisleri, en az 15 megavat kurulu güce ve tedarik lisansına sahip olma şartlarıyla, yan hizmetler ve toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek.

TÜKETİME ENTEGRE TESİSLERDE ALT SINIR 50 KİLOVAT
En az 50 kilovat kurulu güce sahip fabrika, sanayi tesisi gibi tüketim noktalarında, kurulu gücü elektrik sözleşmesinde belirlenen gücü aşmayan, tüketime entegre enerji depolama tesisleri oluşturulabilecek. Bu tesislerde depolanan elektrik, sadece ilgili tüketim tesisinin ihtiyacı için kullanılacak ve şebekeye verilememesi esas olacak. Şebekeye verilmesi durumunda ise bu enerji ticarete konu edilemeyecek.

Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri gibi şebeke işletmecileri tarafından depolanacak elektrik, ticarete konu edilemeyecek. Söz konusu kapsamdaki enerji depolama tesislerince şebekeye verilen ve şebekeden çekilen enerji arasındaki fark, ilgili işletmecinin teknik kayıplarında dikkate alınacak.

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