Üniversiteler tanıtım günlerine başladı

Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Üniversiteler de bu süreçte öğrencilere yardımcı olmak için tanıtım günleriyle başladı. Hangi üniversiteye ya da bölüme gireceklerine karar veremeyen adaylar, kurum araştırmaya başladı. Üniversiteler bu tanıtım günleriyle adaylara kampüsi, fakülte ve sınıflarını gezdirip, ilgili olduğu bölümler hakkında detaylı bilgi veriyorlar.

İŞTE TERCİH GÜNLERİ DÜZENLEYEN ÜNİVERSİTELERDEN BAZILARI:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: Tercih günleri 29 Temmuz’a kadar üniversitenin, Santral İstanbul ve Kuştepe kampüslerinde yapılacak. Üniversite adayları ve aileleri 19-29 Temmuz tarihleri arasında okulun; eğitim anlayışı, yurtdışı imkânları, ulaşımı gibi birçok konuda bilgi alabilecek. Üniversite, tercih günleri kapsamında dijital ortamda da adaylara yardımcı olacak. 2019-2020 akademik yılıyla ilgili yeniliklerin yanı sıra, eğitim fırsatlarını da doğrudan adaylara aktarılacak.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: 29 Temmuz’a kadar sürecek olan olan tanıtım etkinliği, üniversitenin Dragos Kampüsü’nde gerçekleşecek. Etkinlik haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Deneyimli tercih danışmaları, adaylara ve ailelere özel danışmanlık yapacak. Öğrenciler, başta İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan olmak üzere üniversitenin akademik kadrosuyla tanışabilecek ve akıllarındaki soruları sorabilecek. Üniversite ÖSYS bursları haricinde bu yıl ilk kez ‘Komşu Bursu’ ve ‘Anlaşmalı Okul İndirimi’ veriyor. Adaylar okulun, burs imkânları ve ulaşımı hakkında da bilgi alabilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA:.19-23 Temmuz tarihleri arasında Avcılar Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde, 24-29 Temmuz tarihleri arasında ilgili fakültelerin yerleşkelerinde gerçekleşecek. Adaylar, üniversite hakkında merak ettikleri sorularının cevaplarını bulacak. Ayrıca öğretim üyeleriyle birebir görüşme fırsatı bulacaklar. Her fakültenin tanıtımı için farklı tarih ve yerleşke belirlendi. Detaylı bilgi için üniversitenin internet sitesi ziyaret edilebilinir.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Üniversitenin tanıtım ve tercih günleri 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Etkinlikte, adaylar ile ailelerine üniversite tercihleri, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitim olanakları, akademik programlar, burslar, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Üniversitenin Sümer Kampüsü Sergi Salonu’nda yapılan etkinlik, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında, gerçekleşiyor. Ayrıca üniversiteyi ziyaret etmeklere gar, otogar ve havalimanından ulaşım imkânı da sağlanıyor.

MEB’DEN TERCİH DANIŞMANLIĞI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere tercih yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmalarını tavsiye ederek şunları söyledi:

“YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 13 bin 985 personelimizle öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim.”