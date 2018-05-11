Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor
Baharın gelmesiyle üniversitelerde şenlikler de başladı, hatta bitmek üzere. Bazı yükseköğretim kurumlarının şenlikleri nisan ayı içinde tamamlandı, bazıları ise bu hafta sonu düzenliyor. Şenliklerde konserlerle birlikte öğrenci etkinlikleri de yer alıyor.
Baharın gelmesi üniversiteleri de hareketlendirdi. Nisan ayından bu yana üniversitelerde düzenlenen ‘bahar şenlikleri’nde de sona gelindi. Birçok yükseköğretim kurumu şenlikleri nisan ayında yapmayı tercih ederken, mayıs ayını seçenler de yok değil. Yıl sonunda öğrencilerin stres atmak için merakla beklediği bahar şenliklerinde konserlerin yanı sıra birçok öğrenci etkinliği de yer alıyor.
İşte bazı üniversitelerdeki bahar şenliği programı:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
12 Mayıs’ta düzenlenecek olan Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’18 kapsamında bu sene Ezhel, Edis, Mor ve Ötesi, Mahmut Orhan konser verecek. Üniversitenin öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına açık olan etkinlik Rumelifeneri Kampüsü’nde.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede ‘Offtown Festival’ adıyla düzenlenen etkinlik 11-12 Mayıs’ta gerçekleştiriliyor. Her iki gün de saat 12.30’da kapılarını açacak festival ilk gün 01.00’de, ikinci gün ise 02.45’te sona erecek. Çim alanda müzikle başlayan festival programında Fatma Turgut, Pinhani, Doğuş Çabakçor gibi isimlerin konserleri de bulunuyor.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, Türkiye’nin üniversitelerarası önemli spor festivali olan Sports Fest’e 38’inci kez ev sahipliği yapıyor. Tamamen öğrencilerin organize ettiği etkinlik 10 Mayıs’ta başladı ve 13 Mayıs’ta sona erecek. 20 üniversiteden 600’e yakın sporcunun yer aldığı etkinlikte katılımcılara futboldan su topuna, badminton’dan futsal’a sporun birçok dalında rekabet heyecanı yaşatılması hedefleniyor. Gece ve gündüz gerçekleşecek olan festival, çeşitli aktiviteleriyle katılımcılara spor ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Sports Fest müsabakaları Güney Meydan, Hisar’daki havuz ve Uçaksavar sahaları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüslerine yayılacak. Futsal oynamak için gelen yabancı sporcular da bu sene futsal müsabakalarını Kilyos Kampüs’te gerçekleştirecek. Katılımcıların sabah güne yogayla başlayabileceği, devamında gün içinde zumba ve dans aktiviteleriyle kendilerini zinde hissedebileceği festivalde çeşitli dans gösterileri, dövme ve karikatür atölyeleri, odadan kaçış oyunları ve şişme oyunlar gibi spor dışı faaliyetler de yer alıyor.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Şenlik bugün saat 17.00’de başlıyor. Etkinlik kapsamında Ediz konseri var. Konser Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü’nde.
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin ‘Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’ 8 Mayıs’ta başladı. 13 Mayıs’ta sona erecek festivalde 11 Mayıs saat 20.00’de Ümit Olgun&Paryalar, saat 21.45’te ise Emre Aydın öğrencilerle olacak. 12 Mayıs Cumartesi günkü konser programında saat 20.00’de Son Feci Bisiklet, 21.45’te ise Gökçe bulunuyor. Şenliğin son gününde ise saat 20.00’de Pinhani, 21.45’te Ece Seçkin konserleri olacak.
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