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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.05.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

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Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

Baharın gelmesiyle üniversitelerde şenlikler de başladı, hatta bitmek üzere. Bazı yükseköğretim kurumlarının şenlikleri nisan ayı içinde tamamlandı, bazıları ise bu hafta sonu düzenliyor. Şenliklerde konserlerle birlikte öğrenci etkinlikleri de yer alıyor.

Baharın gelmesi üniversiteleri de hareketlendirdi. Nisan ayından bu yana üniversitelerde düzenlenen ‘bahar şenlikleri’nde de sona gelindi. Birçok yükseköğretim kurumu şenlikleri nisan ayında yapmayı tercih ederken, mayıs ayını seçenler de yok değil. Yıl sonunda öğrencilerin stres atmak için merakla beklediği bahar şenliklerinde konserlerin yanı sıra birçok öğrenci etkinliği de yer alıyor.

İşte bazı üniversitelerdeki bahar şenliği programı: 

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
12 Mayıs’ta düzenlenecek olan Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’18 kapsamında bu sene Ezhel, Edis, Mor ve Ötesi, Mahmut Orhan konser verecek. Üniversitenin öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına açık olan etkinlik Rumelifeneri Kampüsü’nde. 

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede ‘Offtown Festival’ adıyla düzenlenen etkinlik  11-12 Mayıs’ta gerçekleştiriliyor. Her iki gün de saat 12.30’da kapılarını açacak festival ilk gün 01.00’de, ikinci gün ise 02.45’te sona erecek. Çim alanda müzikle başlayan festival programında Fatma Turgut, Pinhani, Doğuş Çabakçor gibi isimlerin konserleri de bulunuyor. 

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, Türkiye’nin üniversitelerarası önemli spor festivali olan Sports Fest’e 38’inci kez ev sahipliği yapıyor. Tamamen öğrencilerin organize ettiği etkinlik 10 Mayıs’ta başladı ve 13 Mayıs’ta sona erecek. 20 üniversiteden 600’e yakın sporcunun yer aldığı etkinlikte katılımcılara futboldan su topuna, badminton’dan futsal’a sporun birçok dalında rekabet heyecanı yaşatılması hedefleniyor. Gece ve gündüz gerçekleşecek olan festival, çeşitli aktiviteleriyle katılımcılara spor ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Sports Fest müsabakaları Güney Meydan, Hisar’daki havuz ve Uçaksavar sahaları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüslerine yayılacak. Futsal oynamak için gelen yabancı sporcular da bu sene futsal müsabakalarını Kilyos Kampüs’te gerçekleştirecek. Katılımcıların sabah güne yogayla başlayabileceği, devamında gün içinde zumba ve dans aktiviteleriyle kendilerini zinde hissedebileceği festivalde çeşitli dans gösterileri, dövme ve karikatür atölyeleri, odadan kaçış oyunları ve şişme oyunlar gibi spor dışı faaliyetler de yer alıyor.

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Şenlik bugün saat 17.00’de başlıyor. Etkinlik kapsamında Ediz konseri var. Konser Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü’nde.

Üniversiteler baharı şenlikle kutluyor

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin ‘Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’ 8 Mayıs’ta başladı. 13 Mayıs’ta sona erecek festivalde 11 Mayıs saat 20.00’de Ümit Olgun&Paryalar, saat 21.45’te ise Emre Aydın öğrencilerle olacak. 12 Mayıs Cumartesi günkü konser programında saat 20.00’de Son Feci Bisiklet, 21.45’te ise Gökçe bulunuyor. Şenliğin son gününde ise saat 20.00’de Pinhani, 21.45’te Ece Seçkin konserleri olacak.

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