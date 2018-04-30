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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
30.04.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Üniversitelerarası tiyatro festivali başladı

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Üniversitelerarası tiyatro festivali başladı

Kartal Belediyesi ev sahipliğinde bir vakıf üniversitesi işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivali' başladı. Festival, 13 Mayıs Pazar günü toplam 18 kategoride ödülün verileceği törenle son bulacak.

Üçüncü 'Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivali' başladı. Kartal Belediyesi, Maltepe Üniversitesi işbirliği ile Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılan açılış kokteyliyle başladı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, "Maltepe Belediyesi işbirliğinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Üç yıl önce 'İstanbul Tiyatro Festivali' olarak çıkmıştık. Ama geçen yıl ve bu yıl 'Türkiye Tiyatro Festivali' adı altında tüm üniversitelere kapımızı açıyoruz. Bir sonraki festivalimiz uluslararası bir kimlik kazanarak devam edecek. Kartal Belediyesi Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'19 MAYIS’TA GENÇLİK FESTİVALİ YAPACAĞIZ'
Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Adem Uçar, "19 Mayıs'ta gençlik festivali yapacağız. Yakacıkta 20 bin metrekarelik bir alana kurduğumuz havuzlu parkı açıyoruz. Öncesinde Gökhan Türkmen konseri, sonrasında yürüyüş, akşam da Haluk Levent konseri yapacağız. Değişen ve gelişen Kartal'ın vizyonuna uygun olarak gelişmelere ayak uyduruyoruz. Bu yakalamış olduğumuz ivme daha da iyi mertebelere gelecek" diye konuştu.

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ
Uçar, Sunay Akın’ın önderliğinde hayata geçirdikleri Masal Müzesi’nin ayda 15 bin ziyaretçiye ulaştığını söyleyerek, "Belediye başkanımız belirttiği gibi önce çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştiriyoruz. Yani Kartal Belediyesi'nin çok fazla projesi mevcut. Yakın zamanda henüz resmi açılışını yapmadığımız ama Sunay Akın'ın önderliğinde hayata geçirdiğimiz Masal Müzemiz faaliyete geçti. Aylık 15 bin ziyaretçiye ulaştı, dört ayda 60 bin bandını geçti. Henüz açılışını yapmadığımız bir proje bu. Belediye başkanımızın bir sözü var; "Kartalı Seviyoruz’" dedi.

'BU FESTİVAL SON DERECE ÖNEMLİ'
Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken ise üniversite olarak sanat alanında yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:
"Bu tür organizasyonlara üniversite olarak açıldığımız günden beri katkıda bulunuyoruz. Bu yıl 21'inci yılımızı tamamlıyoruz ve sadece eğitim-öğretimle yetinmiyoruz. Bunun ayrılmaz bir parçası olarak ders dışı faaliyetlerin baş temsilcisi olan sanatla da buluşuyoruz. Sanat konusunda da eğitim çalışmalarımız var. Güzel sanatlar fakültemiz bu işin başını çekiyor. Güzel sanatlar fakültemiz sahne sanatları bölümünün altında oyunculuk sanat dalımız var. Yıllardan beri bu ana sanat dalında öğrenciler yetiştiriyoruz. Onları alanın ünlüleriyle tanıştırarak derslerimizi zenginleştiriyoruz. Biz de çevre belediyelerle çok sıkı işbirliği yaparız. Kartal Belediyesi de yıllardır bu anlamda işbirliği yaptığımız yerel yönetim merkezi. Bu yıl üçüncü kez olarak böyle bir etkinlik yapıyoruz. Üniversitelerarası tiyatro festivali akranların birbirini bu alanlarda da eğitmesi ve yardımcı olması açısından son derece önemli. Gençlerin buluşması, gençlerin geleceğe yönelik çalışmalar yapması ve bizim buna katkıda bulunmamız bize gurur veriyor."

'Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivali' kapsamında 'Yaşam Boyu Hizmet ve Onur' ödülü alacak olan Prof. Dr. Özdemir Utku ise sanata çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Kartal Belediyesi'nin yaptığı bu sanat günleri son derece önemli, çünkü sanata her zamankinden çok ihtiyacımız var. Onun için hem Maltepe Üniversitesi'ni hem de Kartal Belediyesi'ni kutluyorum. Umarım bu desteklerini her zaman sürdürürler" diye konuştu.

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