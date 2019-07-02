Üniversiteden yeni enstitü
AGÜ'de sosyal bilimler enstitüsü açıldı. Üniversite, bu yıl ilk kez veri bilimi tezli yüksek lisans programına öğrenci alınacak.
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) sosyal bilimler enstitüsü açıldı. Enstitüye bu yıl güz döneminde, veri bilimi tezli yüksek lisans programına ilk defa öğrenci alınacak. Program kapsamında, güncel konulardan haberdar, endüstriyel gelişmelerin farkında ve küresel problemlere karşı donanımlı bir nesil yetiştirmek amaçlanıyor.
BAŞVURULAR 19 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK
Üniversitenin sosyal bilimleri enstitüsü bünyesinde tezli, yüzde 100 İngilizce olarak program açıldı. Programda, bilgisayar teknolojisi, istatistik bilimi, analiz ve tahmin yöntemlerini işletme ve ekonomi disiplinlerinde uygulayacak ve araştırma yapacak adaylar yetiştirilmesi hedefleniyor.
Başvurular 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Öğrenciler başvuru koşulları, kontenjan bilgileri detaylı bilgileri, sosyal bilimler enstitüsünün www.sbe.agu.edu.tr internet sayfasından öğrenebilecek.
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