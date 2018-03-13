Üniversiteden velilere aile eğitimi

Üniversite öğrencileri, ailelerle bir araya geldi. Konuralp Anaokulu’nun 4 yaş grubu sınıfının velileri ve anasınıfı öğretmeni Şeyma Özdemir, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencilerinin ‘Aile Eğitimi’ dersine konuk oldu. Öğretim Görevlisi Zeynep Topcu Bilir tarafından ailelere yönelik ‘Çocukla İletişim ve Çocuklarda Görülebilen Problem Davranışlar’ konularında seminer verildi.

AİLE SEMİNERLERİ İLK KEZ ÜNİVERSİTE SIRALARINDA

Ailelere yönelik seminerleri daha çok anaokullarında ya da konferans salonlarında verdiklerini ifade eden Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilir, Konuralp Anaokulu öğretmeni Şeyma Özdemir tarafından gelen öneriyle ilk kez aile seminerlerini üniversite sıralarında verdiklerini açıkladı. Öğretim Görevlisi Bilir, konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz ailelerin hangi konularda eğitime ihtiyaç duyduklarını bire bir ailelerden dinlerken, ailelerimizden kimi yıllar sonra, kimi belki de ilk kez üniversite sıralarında ders dinlediler. Bu ders, işlediğimiz en verimli aile eğitimi dersi oldu.”