Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversiteden velilere aile eğitimi

    Üniversiteden velilere aile eğitimi

    Hürriyet Eğitim
    13.03.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Veliler, üniversitede ‘Aile Eğitimi’ dersine konuk oldu. Üniversite öğrencileri, ailelere ‘Çocukla İletişim ve Çocuklarda Görülebilen Problem Davranışlar’ hakkında seminer verdi.

    Üniversite öğrencileri, ailelerle bir araya geldi. Konuralp Anaokulu’nun 4 yaş grubu sınıfının velileri ve anasınıfı öğretmeni Şeyma Özdemir, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencilerinin ‘Aile Eğitimi’ dersine konuk oldu. Öğretim Görevlisi Zeynep Topcu Bilir tarafından ailelere yönelik ‘Çocukla İletişim ve Çocuklarda Görülebilen Problem Davranışlar’ konularında seminer verildi.

    Üniversiteden velilere aile eğitimi

    AİLE SEMİNERLERİ İLK KEZ ÜNİVERSİTE SIRALARINDA
    Ailelere yönelik seminerleri daha çok anaokullarında ya da konferans salonlarında verdiklerini ifade eden Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilir, Konuralp Anaokulu öğretmeni Şeyma Özdemir tarafından gelen öneriyle ilk kez aile seminerlerini üniversite sıralarında verdiklerini açıkladı. Öğretim Görevlisi Bilir, konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz ailelerin hangi konularda eğitime ihtiyaç duyduklarını bire bir ailelerden dinlerken, ailelerimizden kimi yıllar sonra, kimi belki de ilk kez üniversite sıralarında ders dinlediler. Bu ders, işlediğimiz en verimli aile eğitimi dersi oldu.”

    Üniversiteden velilere aile eğitimi

    Etiketler: Düzce Üniversitesi , Veli , ÖĞRENCİ , anaokulu , Konuralp Anaokulu , Üniversite , Aile Eğitimi , Ders
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri