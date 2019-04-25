Üniversiteden ünlü kimyagere vefa
Nevşehir’deki üniversite, kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun fikri hayatını tanıtmak ve öğretmek için bir çalışma yaptı. Sinanoğlu’nun adının verildiği binaya, kimyagerin meşhur sözlerinden asılarak öğrencilere rehberlik etmesi hedefleniyor.
Kapadokya Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında Mustafapaşa Yerleşkesi’nde açılan yeni binasına, kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun adının verdi. Prof. Dr. Sinanoğlu’nun vefatının dördüncü yılında adının verildiği binanın farklı yerlerine hayatını, eserlerini, sözlerini ve fikri hayatını içeren panoların asıldı. Üniversite, öğrencilerinin ve ziyaretçilerinin ünlü kimyageri daha yakından tanıması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını açıkladı.
YENİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Üniversitedeki çalışmalar, ‘Öncülere Vefa Projesi’ kapsamında gerçekleştiriliyor. Binanın içinde farklı yerlere yerleştirilen panolarda Prof. Dr. Sinanoğlu’nun gençlere yönelik ‘Dеscartеs’i bilеn ama Gazali’yi hiç duymamış bir türk genci düşünülmez’, ‘Bir ülkеnin dilini yok еtmеk, o ülkеnin, o ulusun, o millеtin adını tarihtеn silmеk dеmеktir’ sözlerine yer verilerek öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve olgunlaşmakta olan fikir dünyalarına ışık tutma hedefleniyor. Kapadokya Üniversitesi ilerleyen süreçlerde ‘Öncülere Vefa Projesi’ kapsamında yeni çalışmalar hazırlayacağını, iz bırakmış farklı bilim ve ilim insanlarını öğrencilerine tanıtacağını bildirdi.
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