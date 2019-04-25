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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.04.2019 - 16:22, Son Güncelleme:/

Üniversiteden ünlü kimyagere vefa

Nevşehir’deki üniversite, kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun fikri hayatını tanıtmak ve öğretmek için bir çalışma yaptı. Sinanoğlu’nun adının verildiği binaya, kimyagerin meşhur sözlerinden asılarak öğrencilere rehberlik etmesi hedefleniyor.

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Kapadokya Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında Mustafapaşa Yerleşkesi’nde açılan yeni binasına, kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun adının verdi. Prof. Dr. Sinanoğlu’nun vefatının dördüncü yılında adının verildiği binanın farklı yerlerine hayatını, eserlerini, sözlerini ve fikri hayatını içeren panoların asıldı. Üniversite, öğrencilerinin ve ziyaretçilerinin ünlü kimyageri daha yakından tanıması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını açıkladı.

YENİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Üniversitedeki çalışmalar, ‘Öncülere Vefa Projesi’ kapsamında gerçekleştiriliyor. Binanın içinde farklı yerlere yerleştirilen panolarda Prof. Dr. Sinanoğlu’nun gençlere yönelik ‘Dеscartеs’i bilеn ama Gazali’yi hiç duymamış bir türk genci düşünülmez’, ‘Bir ülkеnin dilini yok еtmеk, o ülkеnin, o ulusun, o millеtin adını tarihtеn silmеk dеmеktir’ sözlerine yer verilerek öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve olgunlaşmakta olan fikir dünyalarına ışık tutma hedefleniyor. Kapadokya Üniversitesi ilerleyen süreçlerde ‘Öncülere Vefa Projesi’ kapsamında yeni çalışmalar hazırlayacağını, iz bırakmış farklı bilim ve ilim insanlarını öğrencilerine tanıtacağını bildirdi.

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