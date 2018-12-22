Üniversiteden TAV ile işbirliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversiteden TAV ile işbirliği
GeriEğitim Üniversiteden TAV ile işbirliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.12.2018 - 14:31, Son Güncelleme:/

Üniversiteden TAV ile işbirliği

Akademisyen ve havacılık sektör yöneticilerinin katılımıyla ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı&Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ konferansı yapıldı. Sektördeki sorunların konuşulduğu konferansta, çözüm önerileri de sunuldu.

Üniversiteden TAV ile işbirliği
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Havacılık sektöründeki sorunlar, ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ konferansında konuşuldu. Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları İşletmeciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen konferans, üniversitenin Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansta akademisyenler ve sektöre yön veren yöneticiler, önemli noktalara dikkat çekti.

‘BU İŞBİRLİĞİ BİZİ MUTUL EDİYOR’
Açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yaptığı konferansta, moderatörlüğü ise TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören üstlendi. 21 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösterdiklerini belirten TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, havacılığın tüm ülkeler için stratejik öneme ve küresel standartlara sahip bir sektör olduğunu söyledi. Ünlü, “TAV olarak yolcularımıza iyi bir seyahat deneyimini sunmak, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere en yüksek standartlarda çalışıyoruz. Beykoz Üniversitesi’yle işbirliğine giderek bu konferansa katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘KONFERANSI HER YIL YAPACAĞIZ’
Pro. Dr. Durman da, işbirliğiyle düzenlenen bu konferansın büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:
“Üniversitemizin ve havacılıkta iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan sektörün değerli temsilcilerinin bir araya gelmesi ve bu konuları kamuoyunun gündemine getirmesi çok önemli. Amacımız bu konferansı düzenli hale getirmek ve yılda en az bir kez düzenlemek.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversiteden TAV ile işbirliği

Kitap şenliğinin teması: Kelimelerin özgürlüğü

İnadı ve solucanlarıyla 1.5 milyon TL’lik Harvard bursu

ODTÜ, yeni nesil bilim programları için başvurular başladı