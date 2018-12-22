Üniversiteden TAV ile işbirliği
Akademisyen ve havacılık sektör yöneticilerinin katılımıyla ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı&Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ konferansı yapıldı. Sektördeki sorunların konuşulduğu konferansta, çözüm önerileri de sunuldu.
Havacılık sektöründeki sorunlar, ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ konferansında konuşuldu. Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları İşletmeciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen konferans, üniversitenin Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansta akademisyenler ve sektöre yön veren yöneticiler, önemli noktalara dikkat çekti.
‘BU İŞBİRLİĞİ BİZİ MUTUL EDİYOR’
Açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yaptığı konferansta, moderatörlüğü ise TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören üstlendi. 21 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösterdiklerini belirten TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, havacılığın tüm ülkeler için stratejik öneme ve küresel standartlara sahip bir sektör olduğunu söyledi. Ünlü, “TAV olarak yolcularımıza iyi bir seyahat deneyimini sunmak, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere en yüksek standartlarda çalışıyoruz. Beykoz Üniversitesi’yle işbirliğine giderek bu konferansa katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
‘KONFERANSI HER YIL YAPACAĞIZ’
Pro. Dr. Durman da, işbirliğiyle düzenlenen bu konferansın büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:
“Üniversitemizin ve havacılıkta iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan sektörün değerli temsilcilerinin bir araya gelmesi ve bu konuları kamuoyunun gündemine getirmesi çok önemli. Amacımız bu konferansı düzenli hale getirmek ve yılda en az bir kez düzenlemek.”
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