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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:/

Üniversiteden ‘Siber Güvenlik’ farkındalığı

Öğrenciler, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında sektörün profesyonelleriyle buluşacak. 3 Mayıs’ta düzenlenecek ‘Siber Güvenlik ve Kariyer Zirvesi’nde kriz yönetiminden, istihbarat amaçlı veri toplamaya, kariyerden akıllı şebekelere kadar birçok konu ele alınacak.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ kapsamında öğrencileri sektör profesyonelleriyle bir araya getiren Beykoz Üniversitesi, son yılların merak edilen ‘Siber Güvenlik’ konusunu öğrencilerine, uzmanlardan aktarıyor. Üniversitenin ‘Beykoz Siber Güvenlik Kulübü’ tarafından düzenlenen etkinliğe katılım ücretsiz.

‘Siber Kriz Yönetimi’ konuşmasıyla PwC Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Cihan Vehbi Salihoğlu, ‘Pentest Penceresi’ ile Siber Time Kurucu Ortağı Murat Şahin, ‘Proaktik Güvenlik’ ile Network ve Siber Güvenlik Yöneticisi (ASAŞ) İbrahim Aslanbakan, ‘Sosyal ağlarda istihbarat amaçlı veri toplama’ ile Privia Security Kurucu Ortağı Eyüp Çelik, ‘Siber Güvenlik’te Kariyer’ ile STM/CyberThink Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel ile ‘Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik’ konuşmasıyla da Siemens Ürün Yaşam Döngüsü ve İnovasyon Müdürü Yusuf Kaya katılacak. Program; 3 Mayıs saat 9.00’da Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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