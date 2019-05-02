Üniversiteden ‘Siber Güvenlik’ farkındalığı
Öğrenciler, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında sektörün profesyonelleriyle buluşacak. 3 Mayıs’ta düzenlenecek ‘Siber Güvenlik ve Kariyer Zirvesi’nde kriz yönetiminden, istihbarat amaçlı veri toplamaya, kariyerden akıllı şebekelere kadar birçok konu ele alınacak.
Geçtiğimiz günlerde düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ kapsamında öğrencileri sektör profesyonelleriyle bir araya getiren Beykoz Üniversitesi, son yılların merak edilen ‘Siber Güvenlik’ konusunu öğrencilerine, uzmanlardan aktarıyor. Üniversitenin ‘Beykoz Siber Güvenlik Kulübü’ tarafından düzenlenen etkinliğe katılım ücretsiz.
‘Siber Kriz Yönetimi’ konuşmasıyla PwC Türkiye Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Cihan Vehbi Salihoğlu, ‘Pentest Penceresi’ ile Siber Time Kurucu Ortağı Murat Şahin, ‘Proaktik Güvenlik’ ile Network ve Siber Güvenlik Yöneticisi (ASAŞ) İbrahim Aslanbakan, ‘Sosyal ağlarda istihbarat amaçlı veri toplama’ ile Privia Security Kurucu Ortağı Eyüp Çelik, ‘Siber Güvenlik’te Kariyer’ ile STM/CyberThink Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel ile ‘Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik’ konuşmasıyla da Siemens Ürün Yaşam Döngüsü ve İnovasyon Müdürü Yusuf Kaya katılacak. Program; 3 Mayıs saat 9.00’da Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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