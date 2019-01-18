Üniversiteden otizm eğitimi
İstanbul’da bir vakıf üniversitesi ile Tohum Otizm Vakfı’nın imzalayacağı protokol kapsamında otizmle ilgili akademik düzeyde eğitim verilecek.
22 Ocak’ta Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanacak protokolle ‘Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı’ çerçevesinde, bu alanda uygulamalı özel eğitim programları uygulanacak.
Programa kayıt olanlara ‘Otizm:Özellikler, Tanılama ve Eğitim’, ‘Uygun Davranışları Artırma Teknikleri’, ‘Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri’, ‘Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma’, ‘İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Sosyal Becerilerin Kazandırılması’, ‘Oyun Becerilerin Kazandırılması’, ‘Temel Becerilerin Kazandırılması’, ‘Akademik Becerilerin Kazandırılması’ ve ‘Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı’ konuları anlatılacak.
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