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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:/

Üniversiteden öğretmenlere STEM eğitimi

Öğretmenlere yönelik, proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM ve maker eğitimleri düzenleniyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Düzenlenecek atölyelerle öğretmenlerimizin akılcı, çağa ayak uyduran, hayal gücü yüksek, üretmeyi seven, proje tabanlı öğrenmeye dayalı ve iş birlikçi öğrenmeyi sınıflarında kullanabilen eğitimciler olması hedefleniyor" dedi.

Üniversiteden öğretmenlere STEM eğitimi
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Öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması ve öğrencilerin edindikleri becerileri uygulamaya dökebilmeleri amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi arasında, atölye çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yapılmasına yönelik iş birliğine gidildi. Bu kapsamda, THK Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, öğretmenlere yönelik proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) ve maker (üretim teknolojileri) atölyeleri düzenlenmeye başlandı.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK FARKLI ALANLARDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENİYOR
THK Üniversitesindeki atölye çalışmalarına katılan öğretmenlerle bir araya gelen Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmada öğretmen eğitimlerinin önemli olduğunu söyledi. Müdürlük olarak tüm öğretmenlere yönelik farklı alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirten Akpınar, "Okullarımızda kurulması planlanan tasarım-beceri atölyelerinin daha etkili olabilmesi için öğretmenlerimizin yeterliliklerinin artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Düzenlenecek atölyelerle öğretmenlerimizin akılcı, çağa ayak uyduran, hayal gücü yüksek, üretmeyi seven, proje tabanlı öğrenmeye dayalı ve iş birlikçi öğrenmeyi sınıflarında kullanabilen eğitimciler olması hedefleniyor" dedi.

Akpınar, eğitim öğretim faaliyetlerinde tüm paydaşların birikiminden faydalanmanın önemine işaret ederek, iş birliği kapsamında düzenlenecek STEM ve maker atölyelerinin öğretmen ile öğrencilere aktif öğrenme ortamları sağlayacağını belirtti.

Üniversiteden öğretmenlere STEM eğitimi

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR
THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da yerli ve milli teknolojilerin üretilebilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin, STEM konusunda bilgilendirildiğini ve yaratıcılığı ön plana çıkaran uygulama örneklerini görme fırsatı bulduğunu belirten Akbulut, gelecek dönemde eğitimleri yurt genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

‘ÖĞRENCİLERİN MÜHENDİSLİK ALANLARINA İLGİSİ ARTIYOR’
Eğitimlere katılan Mamak Uluönder Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeni Nilgün Gülçiçek, öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik yaratıcı çözümler geliştirebilmeyi amaçladıklarını söyledi. Derslerde öğrencilerine, STEM uygulamaları yaptırdığını belirten Gülçiçek, "Uygulamalar sayesinde öğrencilerim dersi daha dikkatli takip ediyor. Aynı zamanda bir konuyu farklı bakış açılarıyla ele almayı öğreniyorlar. Öğrencilerin mühendislik alanlarına ilgisi de artıyor" dedi.

Öte yandan, eğitimlerin yapıldığı atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, öğretmenlere katılım sertifikalarını da verdi.

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