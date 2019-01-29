Üniversiteden öğretmenlere STEM eğitimi
Öğretmenlere yönelik, proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM ve maker eğitimleri düzenleniyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Düzenlenecek atölyelerle öğretmenlerimizin akılcı, çağa ayak uyduran, hayal gücü yüksek, üretmeyi seven, proje tabanlı öğrenmeye dayalı ve iş birlikçi öğrenmeyi sınıflarında kullanabilen eğitimciler olması hedefleniyor" dedi.
Öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması ve öğrencilerin edindikleri becerileri uygulamaya dökebilmeleri amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi arasında, atölye çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yapılmasına yönelik iş birliğine gidildi. Bu kapsamda, THK Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, öğretmenlere yönelik proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) ve maker (üretim teknolojileri) atölyeleri düzenlenmeye başlandı.
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK FARKLI ALANLARDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DÜZENLENİYOR
THK Üniversitesindeki atölye çalışmalarına katılan öğretmenlerle bir araya gelen Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmada öğretmen eğitimlerinin önemli olduğunu söyledi. Müdürlük olarak tüm öğretmenlere yönelik farklı alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirten Akpınar, "Okullarımızda kurulması planlanan tasarım-beceri atölyelerinin daha etkili olabilmesi için öğretmenlerimizin yeterliliklerinin artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Düzenlenecek atölyelerle öğretmenlerimizin akılcı, çağa ayak uyduran, hayal gücü yüksek, üretmeyi seven, proje tabanlı öğrenmeye dayalı ve iş birlikçi öğrenmeyi sınıflarında kullanabilen eğitimciler olması hedefleniyor" dedi.
Akpınar, eğitim öğretim faaliyetlerinde tüm paydaşların birikiminden faydalanmanın önemine işaret ederek, iş birliği kapsamında düzenlenecek STEM ve maker atölyelerinin öğretmen ile öğrencilere aktif öğrenme ortamları sağlayacağını belirtti.
DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR
THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da yerli ve milli teknolojilerin üretilebilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin, STEM konusunda bilgilendirildiğini ve yaratıcılığı ön plana çıkaran uygulama örneklerini görme fırsatı bulduğunu belirten Akbulut, gelecek dönemde eğitimleri yurt genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.
‘ÖĞRENCİLERİN MÜHENDİSLİK ALANLARINA İLGİSİ ARTIYOR’
Eğitimlere katılan Mamak Uluönder Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeni Nilgün Gülçiçek, öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik yaratıcı çözümler geliştirebilmeyi amaçladıklarını söyledi. Derslerde öğrencilerine, STEM uygulamaları yaptırdığını belirten Gülçiçek, "Uygulamalar sayesinde öğrencilerim dersi daha dikkatli takip ediyor. Aynı zamanda bir konuyu farklı bakış açılarıyla ele almayı öğreniyorlar. Öğrencilerin mühendislik alanlarına ilgisi de artıyor" dedi.
Öte yandan, eğitimlerin yapıldığı atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, öğretmenlere katılım sertifikalarını da verdi.
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