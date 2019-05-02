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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 17:02, Son Güncelleme:/

Üniversiteden insansız deniz aracı projesine destek

‘TÜBİTAK SAYEM’ programı kapsamında desteklenen ‘İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Projesi’ne üniversite destek verecek.

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İstanbul Şehir Üniversitesi ve ŞEHİR TTO (Teknoloji Transfer Ofisi), ‘İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA OTO-SEVK) Projesi’nde yol haritası hazırlanması için çalışacak. ‘İDA-OTO-SEVK’ projesiyle kuruluşların yeteneklerine göre sınıflandırması yapılacak ve görev paylaşımı sistematik olarak yerine getirilecek. Bu sayede su üstü ve su altı insansız deniz aracı üretebilme ve bu araçlara teknoloji sağlayabilme yeteneğine sahip tüm firmalar, bir arada çalışma olanağına kavuşacak.

Projenin 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda gerçekleştirilen imza törenine, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve ŞEHİR TTO Yöneticisi Halime Usta Yoğun da katıldı.

‘AR-GE  VE YENİLİK ALANINDA FARK YARATIYORUZ’
Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitemiz kaliteli akademisyenleri ve araştırma altyapısı sayesinde, ülkemizin rekabet gücünü artıracak öncelikli teknoloji alanlarından olan AR-GE projelerinde yer alıyor. Okulda üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye transferi ve ticarileştirilmesinde öncü üniversitelerden biriyiz. ‘İDA-OTO-SEVK’ projesinde ŞEHİR TTO’nun da arayüz olarak yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Üniversite olarak, AR-GE yol haritası ve stratejileri çerçevesinde iddialı hedeflerimiz var. Son yıllarda aldığımız büyük bütçe destekli projelerle, AR-GE ve yenilik alanında fark yaratıyoruz” dedi.

‘ÜLKE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER YARATIYORUZ’
ŞEHİR TTO Yöneticisi Halime Usta Yoğun ise projeyle ilgili şunları söyledi:
“Projede, üniversitemizin mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi makine mühendisliği bölümü öğretim üyesi Dr. Ertuğrul Çetinsoy ve ekibi otonom sistemlerin yol haritasının hazırlanmasında görev alacak. Proje kapsamında katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesini amaçlıyoruz. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 2.0 yapılanması, kamu-üniversite-sanayi işbirliği için oldukça önemli. Bu kapsamda, teknoloji transfer ofisleri için iş birliğinin oluşturulması, yüksek teknoloji ürünler geliştirilmesi adına yol haritası hazırlanması, hedef ürünlerin patentlenmesi ve ticarileştirilmesi gibi aktivitelerde bize önemli sorumluluk düşüyor. Bu doğrultuda İstanbul Şehir Üniversitesi ve ŞEHİR TTO çok sayıda kaliteli projeyle ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor.”

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