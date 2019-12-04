Üniversiteden insan hakları eğitimi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri için online insan hakları eğitimleri başladı. Avrupa Konseyi'nin hukukçulara insan hakları eğitimi vermeyi amaçladığı ‘Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi (Human Rights Education For Legal Professionals-HELP)’ programı kapsamında, eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan akademisyen ve öğrencilere sertifika verilecek. Başarılı olan akademisyenler bu alanda eğitmen olarak da görev yapabilecek.

Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı Kıdemli Proje Koordinatörü Muhammed Taha Büyüktavşan, HELP'in, hakimler, savcılar ve avukatlar başta olmak üzere hukuk profesyonelleri ve hukukla ilgilenen tüm meslek grupları için online insan hakları eğitim modülleri programını hazırlayan Avrupa Konseyi'nin eğitim birimi olduğunu söyledi. Birimin insan hakları hukukuyla ilgili sorunlara alanlara yönelik online kurslar hazırladığını da belirten Büyüktavşan, şunları söyledi:

“HELP'in temel görevi bu kursları hazırlayarak hukuk profesyonellerine sunuyor. anlatan Günlük çalışmalarında mevzuattan, insan hakları hukuku terimlerinden, ilkelerinden, prensiplerinden yararlanmalarını sağlamak işitiyoruz. Birimin platformunda 34 online kurs var. Bunların üçü Türkçe'ye tercüme edildi. Tercüme edilen ‘Mülteci ve Göçmen Çocuklar HELP Online Kursu'na İstanbul Barosu'ndan 80 avukat katıldı. İki aylık bir eğitimden sonra başarılı olan katılımcılara sertifika vereceğiz.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR EĞİTİCİ OLABİLECEK

HELP Eğiticilerin Eğitimi Programı yapacağız. Burada İKÜ Hukuk Fakültesi’nden yaklaşık 20 akademisyen arkadaşımız eğitim verecek. Dördü akademisyen biri de mezun avukat olmak üzere beş kişiye eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim vereceğiz. Yaklaşık bir günlük teknik eğitim sonrasında onlara bir takım ödevler vereceğiz. Ödevlerini başarıyla tamamlayanlar HELP Ulusal Eğitici Sertifikası alabilecek. Bunun önemi şu: Türkiye'de yapacağımız HELP online eğitimlerinden kendileri eğitici olarak görev alacaklar. Sonrasında da 30 üniversite öğrencimize HELP Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Giriş online kursu başlatacağız. Türkiye'de bir üniversitede HELP'i ilk defa Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 30 Ekim'de tanıttık. Orada da eğiticilerin eğitimi ve HELP online kursları uygulayacağız. Bu eğitimlere ‘hukuk profesyonelleri’ olarak adlandırdığımız hakimler, savcılar, avukatlar, hakim ve savcı adayları katıldı. Aynı eğitimler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, infaz koruma memurları, kolluk kuvvetleri, sosyal çalışma görevlileri gibi hukuk ve adalet hizmeti içerisinde yer alan meslek mensupları da dahil. HELP'i Türkiye'de tanıtmak istiyoruz. HELP gerçekten de insan hakları hukuku alanında Avrupa'da hukuk profesyonelleri arasındaki tek insan hakları eğitim ağı olma özelliğini taşıyor. Bu platformda Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkedeki hukuk profesyonelleri yer alıyor. 2019 haziran itibarıyla 36 bin online kullanıcıya ulaştı. Ülkemiz ise 1871 kullanıcıyla altta bir sırada. Bunu bir futbol ligi olarak düşünürsek, HELP liginde 2020'nin haziranında ikinciliğe çıkmayı planlıyoruz."

‘İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ’

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk ise Türkiye'de üniversite düzeyinden bir ilk olması bakımından bu eğitimlerin son derece önemli olduğunu belirtti. ‘HELP’ başlığı altında insan haklarıyla ilgili profesyonel eğitim verileceğini anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"İnsan hakları konusunda çok ciddi bir çalışma başlatıyoruz ama önce eğiticilerin eğitiminin yapılması lazım. Bu artık bir gelenek haline geldi. 2005'te yeni ceza adaleti reformu yaptıktan sonra onların tanıtımıyla ilgili de bu yöntemi benimsemiştik. Pek çok kişiyi eğittik. Onların da hakim ve savcılara bilgi aktarmasını sağladık. Aynı yöntemi burada da kullanacağız. Büyük bir kazanım olacak. Bu çalışmaların başarılı olmasını diliyorum."