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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.06.2019 - 15:52, Son Güncelleme:/

Üniversiteden ikinci kitap

Aktif öğrenme yöntemi olan ‘Flipped Learning’i yükseköğretim programlarında uygulayan vakıf üniversitesi, ikinci kitabını çıkardı. Flipped Learning Küresel İnisiyatifi (FLGI) tarafından ABD’de yayımlanan kitabın önsözünü ise Harvard Üniversitesi Profesörü Eric Mazur yazdı.

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Aktif öğrenme yöntemi olarak da bilinen ‘Flipped Learning’i yükseköğretim programlarında uygulayan MEF Üniversitesi’nin, bu konuyla ilgili deneyimlerini aktardığı ikinci kitabı yayımlandı. ‘The New University Model: Scaling Flipped Learning in Higher Education’ isimli kitap, Harvard Üniversitesi Profesörü Eric Mazur’un önsözüyle ABD’de okuyucuyla buluştu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban tarafından yazılan kitap; dijital kaynakların gelişmesine paralel olan eğitim yöntemlerinin, Y ve Z kuşakları için yaşaması gerekenleri anlatıyor. Kitap ayrıca MEF Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı.

‘DÜNYADA ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR’
Prof. Dr. Muhammed Şahin, kitapla ilgili şunları söyledi:
“Dünyada eğitim sektöründe son yıllarda, yeni nesle uygun, her öğrencinin algı ve anlama hızına göre dönüşen dijital interaktif kaynaklar ön plana çıkıyor. Yeni nesil, öğrenme sürecinde aktif olmak istiyor. Biliyoruz ki dünyada bugün önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Dijital kaynakların da gelişmesine paralel olarak yüzyıllardır süre gelen eğitim-öğretim yöntemlerinin, Y ve Z kuşakları için değişmesi gerekiyor. Bu değişimi üniversitemizde yıllar önce başlattık ve başardık. Tüm bölümlerinde aktif öğrenme modeli ‘Flipped Learning’ ile kurulan bir üniversite olarak beş yıllık deneyimlerimizi paylaştığımız bu kitap, gerek yeni üniversite kuruluşlarında gerekse de mevcutların dönüşümlerinde dikkate alınacak bir kaynak niteliğinde. Bu anlamda ilk kitap, İngiltere yayınevi Emerald Publishing tarafından 2016’da ‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’ ismiyle yayınlanmıştı.”

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