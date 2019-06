Üniversiteden ikinci kitap

Aktif öğrenme yöntemi olarak da bilinen ‘Flipped Learning’i yükseköğretim programlarında uygulayan MEF Üniversitesi’nin, bu konuyla ilgili deneyimlerini aktardığı ikinci kitabı yayımlandı. ‘The New University Model: Scaling Flipped Learning in Higher Education’ isimli kitap, Harvard Üniversitesi Profesörü Eric Mazur’un önsözüyle ABD’de okuyucuyla buluştu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban tarafından yazılan kitap; dijital kaynakların gelişmesine paralel olan eğitim yöntemlerinin, Y ve Z kuşakları için yaşaması gerekenleri anlatıyor. Kitap ayrıca MEF Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı.

‘DÜNYADA ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR’

Prof. Dr. Muhammed Şahin, kitapla ilgili şunları söyledi:

“Dünyada eğitim sektöründe son yıllarda, yeni nesle uygun, her öğrencinin algı ve anlama hızına göre dönüşen dijital interaktif kaynaklar ön plana çıkıyor. Yeni nesil, öğrenme sürecinde aktif olmak istiyor. Biliyoruz ki dünyada bugün önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Dijital kaynakların da gelişmesine paralel olarak yüzyıllardır süre gelen eğitim-öğretim yöntemlerinin, Y ve Z kuşakları için değişmesi gerekiyor. Bu değişimi üniversitemizde yıllar önce başlattık ve başardık. Tüm bölümlerinde aktif öğrenme modeli ‘Flipped Learning’ ile kurulan bir üniversite olarak beş yıllık deneyimlerimizi paylaştığımız bu kitap, gerek yeni üniversite kuruluşlarında gerekse de mevcutların dönüşümlerinde dikkate alınacak bir kaynak niteliğinde. Bu anlamda ilk kitap, İngiltere yayınevi Emerald Publishing tarafından 2016’da ‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’ ismiyle yayınlanmıştı.”