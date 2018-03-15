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    Psikolojide yeni yüksek lisans programı

    Hürriyet Eğitim,
    15.03.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında uluslararası bir psikoloji yüksek lisans programı başlattı. Küresel hareketlilik, kapsayıcılık ve çeşitlilik psikolojisi konularına odaklanan ve kısaca ‘Global-MINDS’ olarak adlandırılan programa, lisansını psikoloji alanında tamamlayan öğrenciler başvurabilecek.

    Global-MINDS olarak adlandırılan bir psikoloji yüksek lisans programı başlatıldı. Koç Üniversitesi yeni bir yüksek lisans programını hayata geçirdi. Lisansını psikoloji alanında tamamlamış öğrencilere yönelik ‘Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Ortak Diploma Programı’ başvuru kabul etmeye başladı. Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan program, kısaca ‘Global-MINDS’ olarak adlandırılıyor.

    YAPICI POLİTİKALAR ÜRETECEK BİLİM İNSANLARI İÇİN
    İki yıllık tezli psikoloji yüksek lisans programı olan Global-MINDS, sosyal ve kültürel çeşitlilik, kapsayıcılık ve uluslararası hareketlilik konularında ortaya çıkan zorluklara çözüm geliştirebilecek, sosyal etki yaratabilecek ve yapıcı politikalar üretebilecek nitelikli bilim insanları ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlıyor.

    Programa katılanlar, ayrıntılı teorik bilgileri öğrenmenin yanı sıra programa dahil en az iki üniversitede bir dönem geçirme zorunluluğu sayesinde kültürlerarası deneyim elde etme ve kullanma fırsatı da yakalıyor. Başarıyla tamamlayan öğrenciler, programa dahil kurumlar tarafından verilen ortak ya da çoklu diplomanın sahibi oluyor.

    ‘Erasmus+’ kapsamında 2.6 milyon Euro hibe alan, Türkiye’den sadece Koç Üniversitesi’nin dâhil olduğu programın ortakları arasında, Portekiz’den ISCTE Lisbon Üniversite Enstitüsü, Norveç’ten Oslo Üniversitesi, Polonya’dan SWPS Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesi, İrlanda’dan Limerick Üniversitesi bulunuyor.

    Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Global-MINDS Programı’yla dünyada sayılı kurumun hak kazandığı Erasmus Mundus (EMJMD) fonuyla desteklenen programlardan birine sahip oldu.

    Etiketler: Koç Üniversitesi , lisans , Global-MINDS
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