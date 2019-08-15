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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
15.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:/

Üniversiteden çiçek bakımını kolaylaştıracak proje

İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin kurduğu laboratuvarda geliştirilen proje sayesinde bitkilerin her ihtiyacı kolayca tespit edilebilecek.

Üniversiteden çiçek bakımını kolaylaştıracak proje
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Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan ileri teknoloji odaklı  inovasyon laboratuvarı alt_ lab’de tasarlanan alt_plant uygulaması artırılmış gerçeklik (AR) sayesinde bitkinlerin; özellikleri, bakımı ve ihtiyaçlarına dair bilgiler  kolayca tespit edilebiliyor.  AR teknolojisi, önce tablet ve telefonların kameralarına bağlanıyor sonra bitkilerin üzerinde ya da yanında bulunan etiketleri okuyarak kullanıcılara bilgi veriyor.

IŞIK İHTİYACINDAN TOPRAK DEĞİŞİMİNE KADAR SÖYLÜYOR
AR teknolojisi aracılığıyla kullanılan uygulamanın menüsünde, bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişim zamanlarına kadar her türlü bilgi sunuluyor. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, proje için şunları söyledi:

“Alt_plant sadece bir başlangıçtı. Alt_lab fikir, proje, ürün dizgesine göre çalışan, kullanıcılarına fiziki mekan ve teknolojik altyapının yanı sıra karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra atölyeler, konferanslar, iş toplantıları, beyin fırtınaları, sosyal buluşmalar ve etkinliklere açık bir kamusal alan. AR tabanlı mini bir sergi uygulaması ve ‘Social Wall’ isimli çalışmalar yolda. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok heyecan verici projeye şahit olacağız.”

Medya ve İletişim Sistemleri  Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fulya Pekserbes ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Sezer Türkeli başta olmak üzere tüm alt_lab stajyerlerinin çalışmasıyla hayata geçirilen proje alt_lab’in ilk projesi oldu.

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