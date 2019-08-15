Üniversiteden çiçek bakımını kolaylaştıracak proje
İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin kurduğu laboratuvarda geliştirilen proje sayesinde bitkilerin her ihtiyacı kolayca tespit edilebilecek.
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan ileri teknoloji odaklı inovasyon laboratuvarı alt_ lab’de tasarlanan alt_plant uygulaması artırılmış gerçeklik (AR) sayesinde bitkinlerin; özellikleri, bakımı ve ihtiyaçlarına dair bilgiler kolayca tespit edilebiliyor. AR teknolojisi, önce tablet ve telefonların kameralarına bağlanıyor sonra bitkilerin üzerinde ya da yanında bulunan etiketleri okuyarak kullanıcılara bilgi veriyor.
IŞIK İHTİYACINDAN TOPRAK DEĞİŞİMİNE KADAR SÖYLÜYOR
AR teknolojisi aracılığıyla kullanılan uygulamanın menüsünde, bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişim zamanlarına kadar her türlü bilgi sunuluyor. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, proje için şunları söyledi:
“Alt_plant sadece bir başlangıçtı. Alt_lab fikir, proje, ürün dizgesine göre çalışan, kullanıcılarına fiziki mekan ve teknolojik altyapının yanı sıra karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra atölyeler, konferanslar, iş toplantıları, beyin fırtınaları, sosyal buluşmalar ve etkinliklere açık bir kamusal alan. AR tabanlı mini bir sergi uygulaması ve ‘Social Wall’ isimli çalışmalar yolda. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok heyecan verici projeye şahit olacağız.”
Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fulya Pekserbes ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Sezer Türkeli başta olmak üzere tüm alt_lab stajyerlerinin çalışmasıyla hayata geçirilen proje alt_lab’in ilk projesi oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle