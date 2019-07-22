Üniversitede tercih maratonu
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri yarın başlıyor.
29 Temmuz’a kadar olan süreçte adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek. Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 1 milyon 7 bin 191 kontenjan için tercih yapılacak. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ilgili puan türünde en az 180 puana sahip adaylarsa lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini TC kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapacak. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen sürede tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra bilgilerin kontrol edilmesi ve yazıcıdan bu listenin çıktısının alınması gerekiyor.
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