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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Üniversitede tercih maratonu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri yarın başlıyor.

Üniversitede tercih maratonu
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29 Temmuz’a kadar olan süreçte adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek. Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 1 milyon 7 bin 191 kontenjan için tercih yapılacak. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ilgili puan türünde en az 180 puana sahip adaylarsa lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini TC kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapacak. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen sürede tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra bilgilerin kontrol edilmesi ve yazıcıdan bu listenin çıktısının alınması gerekiyor. 

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