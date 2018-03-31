Üniversitede STEM semineri

Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan, aynı zamanda İngilizce “kök” anlamına da gelen STEM, son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde ilgi görüyor. ABD Purdue Üniversitesi’nden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Purzer da, ‘İlkokul ve ortaokulda STEM Eğitimi ve Lisans Düzeyinde Mühendislik Eğitiminin ABD ve Dünyada Gelişimi’ başlıklı bir seminerle STEM eğitiminin önemli noktalarına değindi.

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde akademisyen ve öğrencilerle biraraya gelen Doç. Dr. Purzer, mühendislik eğitiminin tarihi ve yeni yaklaşımları hakkında bilgi verdi. Özellikle ABD’deki mühendislik eğitiminin aşamaları, yeniden yapılanması ve ilgili alanlarındaki gelişimini aktaran Doç. Dr. Purzer, “Türkiye nin ihtiyacı olan, problem çözebilen, yenilikçi, girişimci düşünebilen bir nesil geliştirmektir. Böyle bir nesil, mühendislik yöntemlerinin STEM eğitimi altında genç yaşlarda verilmesi ile mümkün” dedi.

ANALİZ, FİKİR GELİŞTİRME VE YANSIMA

“ABD’de Türkiye’deki gibi ilk ve ortaeğitim seviyelerinde STEM eğitimi yeni yaygınlaşıyor. STEM eğitimi uygulamalarında değişik bakış açıları oluşturulmuş durumda” diyen Purzer, bilim öğretimi için 3 gerekli davranış olan analiz, fikir geliştirme ve yansımanın önemine değindi. 2020 yılının özellikle mühendislik eğitimi için çok önemli olduğunu, ABD’nin Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından 2004’te yayımlanan bir yayında, dünyanın 15 yıl içinde globalleşmeye doğru çok değişeceğinin öngörüldüğünü ve bu değişmelerin mühendislik öğrencilerinin kazanımlarını da etkileyeceğini ifade eden Doç. Dr. Şenay Purzer,“Mühendislik öğrencilerinin teknik bilgi yanında liderlik, yeniden öğrenebilme ve değişiklikler karşısında çeviklik gibi becerileri olmasi gerekiyor. Ayrıca araştırma, eğitim ve sanayi şirketleriyle işbirliğinin yanı sıra yeni öğretim yöntemleri de başarılı öğrencileri yetiştirmek için çok önemli” diye konuştu.