Üniversitede memnuniyet araştırması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Eğitim
Eğitim Servisi
25.07.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

Üniversitede memnuniyet araştırması

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Üniversitede memnuniyet araştırması

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı raporuna göre, genel memnuniyet sıralamasında Özyeğin Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Koç Üniversitesi ikinci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üçüncü oldu. Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrenci katıldı.

YÜZDE 60’I MEMNUN EDEMİYOR

Çalışmada yerleşke yaşamı, akademik destek, mesleki gelişim fırsatları, kurumun yönetsel işleyişi gibi altı alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. Üniversitelerin yüzde 60’ının öğrencileri memnun edemediği görüldü. Sıralamada öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 17 üniversite yer aldı. Üniversitelerin ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı düzeyleri’nde Sabancı ilk sırada, Koç ikinci, Özyeğin üçüncü sırada oldu. ‘Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’nda ise sırasıyla Yeditepe, Özyeğin, Koç, Boğaziçi ve Akdeniz ilk 5’te yer aldı. Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyetin ölçüldüğü sıralamada ise ilk üç şöyle: Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç. ‘Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği’ de uygulandı. ÜniAr Altın Ödül’ü sahipleri şöyle sıralandı: Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz. 

İLK 10 ÜNİVERSİTE

1- Özyeğin Üniversitesi
2- Koç Üniversitesi
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
4- Sabancı Üniversitesi
5- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
6- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
7- Abdullah Gül Üniversitesi
8- İstanbul Teknik Üniversitesi
9- Kadir Has Üniversitesi
10- Gebze Teknik Üniversitesi

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