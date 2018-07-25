Üniversitede memnuniyet araştırması
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı raporuna göre, genel memnuniyet sıralamasında Özyeğin Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Koç Üniversitesi ikinci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üçüncü oldu. Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrenci katıldı.
YÜZDE 60’I MEMNUN EDEMİYOR
Çalışmada yerleşke yaşamı, akademik destek, mesleki gelişim fırsatları, kurumun yönetsel işleyişi gibi altı alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. Üniversitelerin yüzde 60’ının öğrencileri memnun edemediği görüldü. Sıralamada öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 17 üniversite yer aldı. Üniversitelerin ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı düzeyleri’nde Sabancı ilk sırada, Koç ikinci, Özyeğin üçüncü sırada oldu. ‘Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’nda ise sırasıyla Yeditepe, Özyeğin, Koç, Boğaziçi ve Akdeniz ilk 5’te yer aldı. Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyetin ölçüldüğü sıralamada ise ilk üç şöyle: Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç. ‘Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği’ de uygulandı. ÜniAr Altın Ödül’ü sahipleri şöyle sıralandı: Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz.
İLK 10 ÜNİVERSİTE
1- Özyeğin Üniversitesi
2- Koç Üniversitesi
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
4- Sabancı Üniversitesi
5- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
6- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
7- Abdullah Gül Üniversitesi
8- İstanbul Teknik Üniversitesi
9- Kadir Has Üniversitesi
10- Gebze Teknik Üniversitesi
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