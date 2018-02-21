Üniversitede Makedon dili ve edebiyatı eğitimi

Saraç, YÖK'ü ziyaret eden Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov ve beraberindeki heyet ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı protokol girişinde karşıladı.

Ankara Kulübü Derneğinin Seymen ekibinin gösterisini izleyen Ivanov, daha sonra başkanlık makamının girişinde bulunan YÖK Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bir süre ikili görüşme yapan Gyorge Ivanov ve Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" konulu konferansa katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Saraç, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve eşini Türkiye'de ve Yükseköğretim Kurulunda ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Ivanov'u, hem dost ülke Makedonya'nın Cumhurbaşkanı hem de alanında değerli katkılar sunmuş bir akademisyen olarak ağırladıklarını vurgulayan Saraç, "Makedonya, hem coğrafi yakınlığı hem de ortak bir geçmiş paylaştığımız, kültürel, tarihi ve manevi yakınlıkları bizim için çok önemli olan bir ülke. İki ülke ilişkilerinin etkin ve verimli kılınması, yükseköğretim alanında ortak bilgi üretimine ve her iki ülke toplumlarının geleceğine katkı verecek sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır" dedi.

Gyorge Ivanov'un akademik çalışmalarına ilişkin bilgi de veren YÖK Başkanı Saraç, siyaset teorisi ve felsefesi alanında dersler veren Ivanov'un, Makedon üniversitelerinin yeniden yapılanma sürecinde rol sahibi bir isim olduğuna dikkati çekti.

Ivanov'un akademik çalışmalarını ve başarısını cumhurbaşkanlığı görevine de taşımasının özellikle dış politika alanında etkin ve aktif olmasını, ülkesinde farklı etnik ve dini grupların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile iyi ilişkiler yürütebilmesini desteklediğini dile getiren Saraç, şöyle konuştu:

"Doktor Ivanov, cumhurbaşkanlığı süresince hem ülkesinde hem de dünyanın farklı ülkelerinde dersler vermeyi sürdürmüştür. Ekselansları, ülkemiz akademi dünyası tarafından da tanınan ve takip edilen bir isimdir. Ülkemizde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmiştir.

Ekselanslarının iki ülke ilişkilerine hep olumlu katkı yapan düşüncelerini, bugün Türk akademi dünyasıyla paylaşmasının iki ülke akademisinin daha verimli ve etkin iş birlikleri kurabilmesini destekleyeceğine inancım tamdır. Ayrıca yükseköğretim felsefesi, yöntemi ve geleceğinin inşası ile yakından ilgilenen bir isim olarak görüşlerinin ülkemiz akademisinde özellikle idareci konumunda olan hocalarımıza da ufuk açıcı fikirler sağlayacağını düşünmekteyim."

"ÖĞRENCİ ODAKLI BİR EĞİTİM İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Saraç, geçmişte yalnızca kural koyan ve koordinasyonu sağlayan merkezi bir yapı olan kurumu, yetkilerini paylaşan, dünyada tüm akademik gelişmeleri yakından takip eden ve Türkiye'nin geleceği için akademiyi sürekli kendisini yenileyen bir yapı kılmaya çalışan bir kurum olarak yeni YÖK'ü tasarladıklarını söyledi.

Yeni birçok düzenlemeye imza attıklarını aktaran Saraç, "Bu düzenlemeler, bütün dünyada üniversitelerin değişen rolleri ve çekirdek misyonlarına yeni ilaveleri dikkate alarak planladığımız adımlardır" dedi.

Yapılan çalışmaların yanı sıra Yükseköğretim Kurulunun Makedonya'nın da içinde bulunduğu birçok dost ülke öğrencisine karşılıksız burs programları başlattığını da belirten Yekta Saraç, şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir tarafında yer alan üniversitelerimizi desteklerken, onların, öğrenme ve bilgi üretme süreçlerini, üniversitelerin duvarlarının dışına çıkarmaları ise daha etkin ve dinamik bir yükseköğretim için en büyük idealimizdir. Devletimizin 'güçlü Türkiye' hedefinin değerini anlayan yeni YÖK, bu hedefi daim bir gerçek kılacak gençlerin önünü açacak üniversiter yapılar, müfredatlar ve öğretim üyeleri hedeflemektedir.

Yükseköğretimimizi yeniden yapılandırırken, öğrenmenin dersin ötesine taşındığı, öğrenci odaklı ve teknolojinin getirdiği imkanları kullanan bir eğitim istiyoruz."

Dost ülke Makedonya ile olan yükseköğretim alanındaki ilişkileri desteklemek istediklerini ifade eden Saraç, "YÖK'ün iki ülke arasında dostluğa katkı sağlayacak bir kararını da duyurmak isterim. Türkiye'nin en eski ve güçlü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim verecek olan Makedon Dili ve Edebiyatı programının karar süreci bu hafta tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" dedi.