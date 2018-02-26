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    Üniversitede kan damarı üretildi

    İHA
    26.02.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Nanoteknolojiyi kullanarak ufak çaplı yapay damarları ve 3 boyutlu biyo-yazıcıyla yapay doku üretiminde önemli araştırmalar yapan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde nanoteknoloji ürünü, dünya çapında en ince fiber yapılardan birine sahip, ufak çaplı kan damarları üretildi.

    Nanoteknolojinin hızla gelişmesiyle sağlık alanda yapılan çalışmalar milyonlarca insan için umut kaynağı oluyor. Tıp dünyasında hızla ilerleyen yeni çalışmalar, yapay doku ve organ üretimiyle ilgili araştırmalar devam ederken Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde nanoteknoloji ürünü, dünya çapında en ince fiber yapılardan birine sahip, ufak çaplı kan damarları üretildi.

    Çalışma kapsamında dünya çapında oldukça önemli ve popüler bir yöntem olan Elektro-Eğirme yöntemi kullanılarak; bugüne kadar üretilmiş en ufak nano boyutta fiber yapılarından birine sahip, fizyolojik olarak tam işlevsel, biyouyumlu ve biyobozunur ufak çaplı (<0.5cm) kan="" damarlarının="" üretimi="" ve="" karakterizasyonu="" ortaya="" konuldu.="" hücre="" testleriyle="" başarısı="" kanıtlanan="" yapay="" kan="" damarlarının="" hayvan="" testleri="" de="" yapılarak="" üstün="" özellikleriyle="" tıp="" ve="" malzeme="" bilimi="" literatürüne="" başarıyla="">

    Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne bağlı İleri Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarında, çok disiplinli çalışmalar sonucunda doku ve organ üretimi Nanoteknoloji ve 3 Boyutlu Biyo-Yazıcılar konusunda birçok lisans, yüksek lisans, doktora ve uluslararası projelerdeki çalışmalar da sürdürülüyor.

    2017’de uluslararası 23 yayın ve 1 patent başvurusu ve birçok projeyi bünyesinde bulunduran laboratuvarda, diğer ulusal ve uluslararası iş birliğiyle yapılan projeler dahilinde, yapay kan damarı çalışması, uluslararası ünlü yayımcı kuruluş Taylor & Francis Group bünyesinde yer alan International Journal of Polymeric Materialsand Polymeric Biomaterials dergisinde ‘Production of the Biomimetic Small Diameter Blood Vesselsfor Cardiovascular Tissue Engineering’ adıyla basılmaya hak kazandı.

    Etiketler: Marmara Üniversitesi , Nanoteknoloji , kan damarı
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