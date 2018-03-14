Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversitede Fazıl Say rüzgarı

    Üniversitede Fazıl Say rüzgarı

    Hürriyet Eğitim
    14.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bir vakıf üniversitesi, bu yıl ikinci kez Besteci ve Piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor.

    Müzikseverler dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın ‘Beethoven'den Empresyonizme’ konserinde buluşacak. Fazıl Say, 22 Mart Perşembe günü saat 19.00’da, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde ikinci konserini verecek.

    YENİ ESERİ 'YÜRÜYEN KÖŞK'Ü SESLENDİRECEK
    Bestelerinde geçmişin içinde saklı kalan anılara ve hikâyelere notalarıyla yeniden hayat veren Fazıl Say, İKÜ Ataköy yerleşkesinde konser verecek. Konserde, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul prömiyerini yaptığı yeni eseri ‘Yürüyen Köşk’ün yanı sıra Beethoven ‘Sonata Opus. 2 No. 1’, Debussy ‘Prelude No. 6’ ile Satie ‘6 Gnossienne’ adlı eserleri seslendirecek.

    Etiketler: İstanbul Kültür Üniversitesi , Fazıl Say , Konser
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri