Üniversitede Fazıl Say rüzgarı

Müzikseverler dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın ‘Beethoven'den Empresyonizme’ konserinde buluşacak. Fazıl Say, 22 Mart Perşembe günü saat 19.00’da, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde ikinci konserini verecek.

YENİ ESERİ 'YÜRÜYEN KÖŞK'Ü SESLENDİRECEK

Bestelerinde geçmişin içinde saklı kalan anılara ve hikâyelere notalarıyla yeniden hayat veren Fazıl Say, İKÜ Ataköy yerleşkesinde konser verecek. Konserde, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul prömiyerini yaptığı yeni eseri ‘Yürüyen Köşk’ün yanı sıra Beethoven ‘Sonata Opus. 2 No. 1’, Debussy ‘Prelude No. 6’ ile Satie ‘6 Gnossienne’ adlı eserleri seslendirecek.