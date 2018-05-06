‘Eğitimde Kurumlararası Diyalog’ sempozyumu 12 Mayıs'ta
İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi, ‘Eğitimde Kurumlararası Diyalog Ortaöğretim-Yükseköğretim İletişimi Sempozyumu’ düzenliyor. Akademisyenler, üniversite ve okul yöneticileri, veliler ve iş insanlarına yönelik etkinlikte, ‘iş dünyası gelecek nesillerden hangi becerileri bekleyecek, 21’inci yüzyılda dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinin özellikleri nelerdir?’ gibi sorulara yanıt aranacak.
‘Eğitimde Kurumlararası Diyalog Ortaöğretim-Yükseköğretim İletişimi’ konusu masaya yatırılıyor. 12 Mayıs’ta Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi’nde düzenlenecek sempozyuma akademisyenler, veliler, okul ve üniversite yöneticileri, iş insanları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri, insan kaynakları sektör temsilcileri, eğitimciler gibi paydaşların katılımı bekleniyor. Sempozyumda yanıt aranacak sorular şöyle:
‘Üst öğrenim kurumlarına öğrenci yerleştirme sistemlerinin oluşturduğu baskılar insan yetiştirme modelini nasıl etkiliyor, dünyadaki hızlı gelişmelere bakıldığında bizim eğitim sistemimiz genç nesillerimizi gelecek yaşamlarına etkin bir şekilde hazırlayabiliyor mu, iş dünyası gelecek nesillerden ne bekleyecek, 21’inci yüzyılda dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinin özellikleri neler?'
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