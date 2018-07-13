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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
13.07.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Üniversitede ‘Deniz Hukuku akademisi’

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Üniversitede ‘Deniz Hukuku akademisi’

Bir vakıf üniversitesi tarafından düzenlenen ve deniz hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitimin verileceği ‘Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi’ 23 Temmuz’da başlayacak.

‘Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi’ başlıyor. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve deniz hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitimin verileceği akademide ilk ders 23 Temmuz’da yapılacak. Farklı uluslardan katılımcıları biraraya getirerek uluslararası planda deniz alanlarıyla ilgili hukuki sorunlar hakkında eğitim vermeyi amaçlayan akademi, hukuki ve siyasi sorunların çözümü için gerekli insan ve bilgi kaynağına katkı yapmayı hedefliyor. Uluslararası mahkemelerde görevli hakimler ve uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenlerin katılımcılarla biraraya geleceği program 23 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Programda ders verecek konuşmacılar arasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi eski başkanı ve burada halen yargıç olarak görevini sürdüren Jose Luis Jesus, Uluslararası Adalet Divanı’nda hukuk sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. Maurice Kamga, Milano-Bicocca Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tullio Scovazzi, Brüksel Vrije Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erik Franckx ve Dünya Denizcilik Üniversitesi’nden (World Maritime University) Prof. Dr. Max Mejia yer alıyor. Programda temel konulara ilişkin derslerin yanı sıra, o yıl için seçilen özel bir konuyla ilgili dersler de yapılarak deniz hukukuna ilişkin güncel sorunlar kapsamlı şekilde ele alınacak.


Bu şekilde alanında tanınmış ve nitelikli hukukçuların bir araya geldiği eğitim programlarının sınırlı sayıda olduğunu dile getiren KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu, “Türkiye’de böyle bir organizasyonu düzenleyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu programı her yıl düzenli olarak açarak, bu alana ilişkin temel bilgilerin verildiği ve bu alanda ortaya çıkan güncel sorunların hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelen katılımcılar tarafından ele alındığı bir platform, köklü bir akademi oluşturmak” dedi.

Derslerin İngilizce yapılacağı akademiye kayıtlar üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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