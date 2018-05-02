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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.05.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Üniversite yerli simülatör üretecek

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Üniversite yerli simülatör üretecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tataristan merkezli firmayla yaptığı anlaşma kapsamında simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Tataristan merkezli Eidos-Meditsina firması arasında ortak simülasyon ve modelleme robotları üretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Türkiye'de ortaklaşa kurulacak şirket, Pendik'te 55 dönümlük araziye yapılacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nde faaliyete geçecek. Şirket bünyesinde yenilikçi simülasyon ve modelleme robotları konusunda laboratuvar kurularak, seri üretim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, modern tıp eğitiminde artık hasta yerine simülatörlerin, maketlerin, robotların kullanıldığını belirtti.

'PROTOKOL, ÜNİVERSİTEMİZİN VE ÜLKEMİZİN YERLİ TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ HEDEFLERİ BAKIMINDAN MİLAT'
Projelendirme çalışmalarının devam ettiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Teknokenti'nde ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık harcamaları alanında yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdöl, şunları söyledi:
"Eidos-Meditsina ile imzaladığımız bu protokol, üniversitemizin ve ülkemizin yerli tıbbi cihaz üretimi hedefleri bakımından bir milat. Bu protokol kapsamında Eidos-Meditsina ile kuracağımız ortak firma yerli simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız. Teknokentimizde yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik 'Ben de varım' diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık."

'TIBBİ HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'
Tataristan'da 2011 yılından bu yana tıbbi simülatör üreten Eidos-Meditsina firmasının Genel Müdürü Lenar Valeev ise ürettikleri simülatörlerin ameliyat eğitimlerine imkan sağlayacağını, bu sayede tıbbi hataların da önüne geçileceğini söyledi.

Şirketlerinin yenilikçi robotik teknolojilerin üretimi ve bu ürünlerin araştırma geliştirme çalışmalarında uzmanlaştığını belirten Valeev, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dili konuşan ülkelere ihracatımız bulunuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kuracağımız firmayla hem Türkiye'nin tıbbi simülatör ihtiyacını yerli kaynaklarla sağlayacağız hem de dünyanın pek çok ülkesine ihraç edeceğiz" dedi.

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