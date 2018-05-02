Üniversite yerli simülatör üretecek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tataristan merkezli firmayla yaptığı anlaşma kapsamında simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Tataristan merkezli Eidos-Meditsina firması arasında ortak simülasyon ve modelleme robotları üretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Türkiye'de ortaklaşa kurulacak şirket, Pendik'te 55 dönümlük araziye yapılacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nde faaliyete geçecek. Şirket bünyesinde yenilikçi simülasyon ve modelleme robotları konusunda laboratuvar kurularak, seri üretim yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, modern tıp eğitiminde artık hasta yerine simülatörlerin, maketlerin, robotların kullanıldığını belirtti.
'PROTOKOL, ÜNİVERSİTEMİZİN VE ÜLKEMİZİN YERLİ TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ HEDEFLERİ BAKIMINDAN MİLAT'
Projelendirme çalışmalarının devam ettiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Teknokenti'nde ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık harcamaları alanında yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdöl, şunları söyledi:
"Eidos-Meditsina ile imzaladığımız bu protokol, üniversitemizin ve ülkemizin yerli tıbbi cihaz üretimi hedefleri bakımından bir milat. Bu protokol kapsamında Eidos-Meditsina ile kuracağımız ortak firma yerli simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız. Teknokentimizde yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik 'Ben de varım' diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık."
'TIBBİ HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'
Tataristan'da 2011 yılından bu yana tıbbi simülatör üreten Eidos-Meditsina firmasının Genel Müdürü Lenar Valeev ise ürettikleri simülatörlerin ameliyat eğitimlerine imkan sağlayacağını, bu sayede tıbbi hataların da önüne geçileceğini söyledi.
Şirketlerinin yenilikçi robotik teknolojilerin üretimi ve bu ürünlerin araştırma geliştirme çalışmalarında uzmanlaştığını belirten Valeev, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dili konuşan ülkelere ihracatımız bulunuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kuracağımız firmayla hem Türkiye'nin tıbbi simülatör ihtiyacını yerli kaynaklarla sağlayacağız hem de dünyanın pek çok ülkesine ihraç edeceğiz" dedi.
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