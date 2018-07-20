Üniversite, tiyatro eleştirmeni yetiştirecek
Düzce Üniversitesi’ne yeni açılan Sahne Sanatları bölümü, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’na bu yıl öğrenci alınacak. Adaylar YKS puanlarına göre bölüm tercihinde bulunabilecek.
Adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını beklerken, üniversitelerde de yeni bölümler açılıyor. Düzce Üniversitesi’nde yeni açılan Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’na bu yıl öğrenci alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, bölümün yazılı anlatım biçimlerin tümünün incelendiği, dramatik estetiğin temel ilke ve öğelerinin öğretildiği, tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapan, bütünüyle kuram ve eleştiri eğitimine odaklanan bir bilim dalı olduğunu belirtti. Programa ÖSYM’nin yaptığı merkezi atama sistemiyle öğrenci alacaklarını söyleyen Keçeli, bu bölümü seçecek öğrencilerin; eleştirel düşünme ve yazma becerilerinin, entelektüel kapasitelerinin gelişmiş olması gerektiğini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Keçeli, “Aday öğrencilerimizi, 4 yıllık programımızda, epey zengin ve çeşitli bir okuma külliyatı bekliyor. Bu yüzden bolca okumalarını, sanatın ve yaşamın gündemini izlemelerini tavsiye ediyoruz. Programımızın temel amacı, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, soru soran, analiz edebilen öğrenciler yetiştirebilmek. Bu yüzden; onları zorlu; ama oldukça keyifli bir öğrenme yolculuğu bekliyor olacak” diye konuştu.
TİYATROLARDA ÇALIŞABİLİRLER
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, mezuniyet sonrası iş olanaklarıyla ilgili de bilgi verdi. Keçeli, mezunların; devlet ve şehir tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, televizyon ve radyo kanallarında dramaturg, eleştirmen ve program koordinatörü olarak çalışma olanağı bulabileceklerini ve aynı zamanda benzer alanlarda akademik kariyerlerine de devam edebileceklerini anlattı.
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