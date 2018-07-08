Üniversite sınavı (YKS) TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstedikleri üniversiteyi okumak için tercih sürecine başlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı AYT ve TYT sonuçlarına kilitlendi. YKS başlığı altında gerçekleştirilen AYT ve TYT sınavlarının ardından sonuçlar, ÖSYM'nin planladığı takvime göre açıklanacak. Peki, öğrencilerin ve ebeveynlerinin merakla araştırdığı üniversite sınavı (YKS) ne zaman açıklanacak? İşte, AYT ve TYT dahilinde gerçekleştirilen YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Üniversite sınavına giren binlerce kişinin merak ettiği YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan binlerce kişi, ÖSYM'nin takvimini araştırmaya başladı. Peki, bu sınav kapsamında gerçekleştirilen AYT ve TYT sınavının sonuçları üniversite adaylarının erişimine ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi tamamladıktan sonra erişime açacak.
BAZI BÖLÜMLER AÇILDI, BAZILARI KAPATILDI
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.
KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR
Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.
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