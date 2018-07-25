Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Kayıtlar ne zaman yapılacak?
YKS (Yükseköğretim Sınavları) sonuçları için artık sayılı gün kaldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yıl ilk kez uygulanan YKS sonuçlarının açıklanması ardından 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih süreci başlayacak. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Kılavuzda hem YKS sonuç tarihi hem de tercih sürecine ilişkin bilgiler yer alıyor. Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden de planlandığı gibi 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Üniversite kayıtları ise 3-7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. İsteyenler 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında e- kayıt yapabilecek..
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Üniversite adayları, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini gerçekleştirecek.
Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.
Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Kılavuzda yer alan Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekle. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
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