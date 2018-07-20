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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
20.07.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

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Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite sınav sonuçları için heyecan dorukta. Geçtiğimiz haftalarda milyonlarca öğrenci güzel bir üniversite kazanabilmek için bu yıl ilk kez düzenlenen YKS sınavına girdi. YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler alacakları puanı ve tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yurt genelinde bu yıl ilk kez düzenlenen YKS sınavının ardından öğrenciler sonuç için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Üniversite adayları, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Kılavuzda yer alan Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekle. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

TERCİH YAPARKEN BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

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