Üniversite otizm eğitimi verecek
Tohum Otizm Vakfı ile İstanbul’da bir vakıf üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ‘Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı’ çerçevesinde, akademik düzeyde otizm eğitimleri verilecek.
Tohum Otizm Vakfı ve Maltepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversitede ‘Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı’ açılacak. Otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlamak amacıyla açılan programa, 11 Şubat’a kadar üniversitenin internet sitesinden kayıt yapılabilecek.
Öğrencilere ‘Otizm: Özellikler, Tanılama ve Eğitim’, ‘Uygun Davranışları Artırma Teknikleri’, ‘Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri’, ‘Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma’, ‘İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Sosyal Becerilerin Kazandırılması’, ‘Oyun Becerilerin Kazandırılması’, ‘Temel Becerilerin Kazandırılması’, ‘Akademik Becerilerin Kazandırılması’, ‘Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı’ konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecek. Protokol imza töreni 22 Ocak’ta, üniversite rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, vakıf kurucu başkan yardımcısı Aylin Sezgin, eğitim fakültesi dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen, vakıf genel müdürü Betül Selcen Özer’in katıldığı imza töreniyle gerçekleşti.
‘OTİZMİN BİLİNEN TEK TEDAVİSİ: ERKEN TANI VE ÖZEL EĞİTİM’
Aylin Sezgin, özel eğitim öğretmenliği lisans programı mezunu öğretmen bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle, pek çok özel eğitim okul ve sınıfında alan dışından sözleşmeli öğretmen çalıştırıldığını söyledi. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik özel eğitim okullarında ve sınıflarında çalışan kadrolu özel eğitim öğretmenlerinin de öğretim becerilerinde önemli yetersizlikler görüldüğünü belirten Sezgin, şöyle devam etti:
“Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor ve bu rakam her yıl artıyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanıyla yoğun, sürekli özel eğitim. Maltepe Üniversitesi ile yaptığımız ve özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitime kavuşmalarını amaçlayan sertifika programı çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğretmenlerin-uzmanların, otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak.”
‘YAPILACAK ÇALIŞMALARIN KATKISI ETKİLİ OLACAK’
Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar ise, “Adını her geçen gün daha fazla duyduğumuz Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bugün yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülmekte olan karmaşık bir gelişim farklılığı. Erken tanı ve yoğun özel eğitim hizmetleri bu çocukların gelişim, öğrenme ve davranış sorunlarının üstesinden gelmede çok önemli. Ülkemizde bu alanda yetişmiş uzman ve özel eğitim öğretmeni sayısı ve niteliğinin arttırılması hem üniversitelerin hem de sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu. Bu sebeple, otizm alanına büyük katkıları olan iki kurum arasında imzaladığımız bu protokolle gerçekleştirilecek olan çalışmaların alana katkısı çok daha nitelikli ve etkili olacak” dedi.
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