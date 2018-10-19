Üniversite öğrencileri hazırlık için ABD yolcusu
'İngilizceyi Yaşayarak Öğrenme' sloganyla yola çıkan üniversite, öğrencilerine ABD'nin başkenti Washington D.C.'de ve Kanada'nın merkezi Toronto'da, dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencileriyle birlikte yabancı dil eğitimi alma ve İngilizce'yi anavatanında öğrenme şansı tanıyor.
2018-2019 akademik yılı İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, dönemi ABD’nin Washington D.C. ve Kanada'nın Toronto şehrinde alacakları eğitimlerle tamamlayacak. Bahçeşehir Üniversitesi'nin 55 öğrencisi Washington D.C.'ye 22’siyse Toronto'ya gidecek. Toplam 77 öğrenci hem yabancı dili yerinde öğrenecek hem de farklı kültürleri yakından tanıyacak.
Gençlere kapsamlı İngilizce programları sunan iki şehir, öğrencilerin hedefleri doğrultusunda onların potansiyel dil yeteneklerini üst düzeye çıkarabilecekleri öğrenci odaklı bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Etkin bir akademik eğitimin sunulduğu programda öğrenciler kişisel ve profesyonel olarak da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Gençler için eğitim ve iş yaşamında fark yaratabilmek adına bir şans olan bu eğitimle öğrenciler dünyayla bütünleşme imkânı da elde ediyor.
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