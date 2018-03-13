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    Üniversite öğrenci ve mezunlarına ‘online’ destek

    AA
    13.03.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    AÜ tarafından geliştirilen ‘Kariyer Destek Sistemi’ ile ÖSYM tarafından yapılan sınavlara konu anlatımları ve testlerle hazırlık imkânı sunuluyor.

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından online hizmete sunulan ‘Kariyer Destek Sistemi’ne, TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptıran öğrenci ve mezunlar, sınavlara hazırlık için konu anlatımları ve testlerden yararlanabiliyor. Ücretsiz olan sistemi kullananlara, kariyer gelişimi hakkında bilgiler de veriliyor.

    AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, söz konusu sistemin amacının, üniversiteden mezun olanların kariyerlerini devam ettirmek için girecekleri sınavlara yönelik hazırlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

    Gündoğan, sözlerine şöyle devam etti:
    "Birçok mezunumuz ve öğrencimiz kurslara gidip ciddi paralar harcıyor. Biz onları bu külfetten kurtarıp, üniversitemizin bir hizmeti olması için ‘Kariyer Destek Sistemi’ni hizmete sunduk. Üniversitelerin en önemli gücü mezunlarıdır. Dünyada en fazla mezuna sahip üniversitelerden birisiyiz. Mezunlarımıza Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) gibi ÖSYM tarafından düzenlenen bazı sınavlarda destek olmak istedik. ‘Kariyer Destek Sistemi’ ile bu sınavlara hazırlanmaları mümkün olacak. Birçok mezunumuz ve öğrencimiz kurslara gidip ciddi paralar harcıyor. Biz onları bu külfetten kurtarıp, üniversitemizin bir hizmeti olması için bu sistemi hizmete sunduk. TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve mezunlarımız Kariyer Destek Sistemi'nden faydalanabiliyor. Sınavlara hazırlık anlamında ciddi bir destek imkanı sunuyoruz. Testler, konu anlatımları, sınavlar bulunuyor. Her türlü desteğimiz mevcut."

    Etiketler: Anadolu Üniversitesi , Üniversite , ÖĞRENCİ , ÖSYM , KPSS , Prof. Dr. Naci Gündoğan
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