Üniversite mezunları KYK borçlarının silinmesini istiyor
Üniversite affının ardından şimdi de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları gündeme geldi. 500 binden fazla kişiye üniversiteye dönüş imkânı sağlanan pakete, öğrenim kredisi borcu için affın da eklenmesi isteniyor. Kullanıcılar taleplerini sosyal medyada dile getirdi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın, üniversiteye dönüş affı açıklamasının ardından mezunlar öğrenim kredisi borçlarının da silinmesini istedi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan üniversite mezunları, bu borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtiyorlar. Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:
Mehmet Bilgin @MehmetB75703278
ÖğrenciyeYüktürKYKBorçları ... 2014 yılında 15 bin TL borç ile mezun oldum. Hâlâ bu borcu ödeyecek maddi imkanı bulamadım. KYK borcu sırtımıza yüktür.
Harun AYDOĞAN @Harunn_Aydogan
ÖğrenciyeYüktürKYKborçları
KYK borçları gençlerin üzerinden silinsin. Okuldan mezun olur olmaz 20 bin lira borcu olmasın. Kimse sen okudun borçlusun demesin! @GSB_KYK
Ahsenay Karakuş @ahsenaykarks03
Yüzmeye gidiyorum, ama KYK borcu içinde...
Eray Barış @ErayBar1
Üniversiteyi bitiren, hayata 25.000₺ borç ile başlıyor. KYK borcu silinmelidir
🏁ns @venividins
Ona af buna af hani öğrenim kredisi borcuna af
mesut @kocergi
2011’den kalma 4900’lük öğrenim kredisi borcum 8 bin olmuştu, zaten af çıkar diye ödemedim, niye çünkü sistemi biliyorum artık
Yorumları Göster
Yorumları Gizle