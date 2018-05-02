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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEğitim HaberleriÜniversite mezunları KYK borçlarının silinmesini istiyor
GeriEğitim Üniversite mezunları KYK borçlarının silinmesini istiyor
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Üniversite mezunları KYK borçlarının silinmesini istiyor

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Üniversite mezunları KYK borçlarının silinmesini istiyor

Üniversite affının ardından şimdi de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları gündeme geldi. 500 binden fazla kişiye üniversiteye dönüş imkânı sağlanan pakete, öğrenim kredisi borcu için affın da eklenmesi isteniyor. Kullanıcılar taleplerini sosyal medyada dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, üniversiteye dönüş affı açıklamasının ardından mezunlar öğrenim kredisi borçlarının da silinmesini istedi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan üniversite mezunları, bu borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtiyorlar. Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:

Mehmet Bilgin @MehmetB75703278
ÖğrenciyeYüktürKYKBorçları ... 2014 yılında 15 bin TL borç ile mezun oldum. Hâlâ bu borcu ödeyecek maddi imkanı bulamadım. KYK borcu sırtımıza yüktür.

Harun AYDOĞAN @Harunn_Aydogan
ÖğrenciyeYüktürKYKborçları
KYK borçları gençlerin üzerinden silinsin. Okuldan mezun olur olmaz 20 bin lira borcu olmasın. Kimse sen okudun borçlusun demesin! @GSB_KYK

Ahsenay Karakuş @ahsenaykarks03
Yüzmeye gidiyorum, ama KYK borcu içinde...

Eray Barış @ErayBar1
Üniversiteyi bitiren, hayata 25.000₺ borç ile başlıyor. KYK borcu silinmelidir

🏁ns @venividins
Ona af buna af hani öğrenim kredisi borcuna af

mesut @kocergi
2011’den kalma 4900’lük öğrenim kredisi borcum 8 bin olmuştu, zaten af çıkar diye ödemedim, niye çünkü sistemi biliyorum artık

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