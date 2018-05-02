Üniversite kütüphanesine birincilik ödülü
Antalya’da 19 ülkeden 550’nin üzerinde katılımcının yer aldığı ‘ANKOSLink2018 Konferansı’nda yapılan poster yarışmasında Türkiye’den vakıf üniversitesi kütüphanesi birincilik ödülü aldı.
ANKOSLink2018 Konferası, 19 ülkeden 550’nin üzerinde katılımcıyla Antalya’da düzenlendi. ‘Araştırmaya Açılan Kapı: Kütüphaneler’ temasıyla organize edilen etkinlik kapsamında yapılan poster yarışmasında TED Üniversitesi'ne (TEDÜ) ait TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi, ‘1 Kütüphane 1 Dünya, 1 Sayfa 1 Mola, 1 Yorum 1 Cümle, 1 Parça 1 Konu’ başlıklı posteriyle birinci oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle