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    Üniversite kaynak artışında Avrupa’nın lideriyiz  

    Önder ÖNDEŞ
    02.04.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Avrupa Üniversiteler Birliği’nin raporuna göre, son sekiz yılda üniversiteler için ayrılan kamu kaynağını yüzde 77 ile en çok artıran ülke Türkiye oldu. Ancak birlik, artan öğrenci sayısı ve ‘yüksek enflasyon’a dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.

    Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ‘Üniversiteler için Kamu Kaynakları 2017’ raporunu yayınladı. Buna göre, Türkiye 2008-2016 arasında yüzde 77 ile üniversitelere ayırdığı kamu kaynağı en çok artıran ülke oldu. Onu, Almanya ve Avusturya takip etti. İngiltere’deki yüzde 60’lık daralma da dikkat çekti. EUA’in öne çıkan tespitleri şöyle:

    ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 185 ARTTI
    - Türkiye, 2008-2016 yılları arasında üniversitelere ayırılan kamu kaynağı ‘etkileyici’ bir şekilde arttı. Enflasyon oranları dikkate alındığında yüzde 77’lik artış; aynı dönem içerisinde yüzde 185’lik öğrenci sayısındaki yükselme göz önünde bulundurulduğunda yükseköğretim sistemi üzerinde baskı oluşturuyor. Sekiz yıl içerisinde kaynaktaki enflasyon dikkate alınmadan artış oranı ise yüzde 222.

    YÜKSEK ENFLASYONA DİKKAT
    -2017’de kaynakların Türkiye’de, bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artmasına rağmen, yüksek enflasyon oranı nedeniyle küçük bir artış söz konusu.

    ALMANYA İKİNCİ SIRADA
    - Sekiz yıl içerisinde üniversiteler için kaynağı en çok artıran ikinci ülke yüzde 36 ile Almanya olurken, onu yüzde 26 ile Avusturya ve yüzde 25 ile Norveç takip etti. Almanya da yükseköğretimde Türkiye’de olduğu gibi artan öğrenci sayısı nedeniyle baskı altında.

    BİRLEŞİK KRALLIK ‘TEHLİKE’ ALTINDA
    - İngiltere’nin 2008-2016 arasında yüzde 60 küçülme yaşaması da dikkat çekti. Birleşik Krallık devletleri arasında yer alan Kuzey İrlanda ve İskoçya yükseköğretimi artan öğrenci sayısı ve 3’te bir oranında kesilen kaynaklar nedeniyle ‘tehlike’ altında.

    EN BÜYÜK ARTIŞA SAHİP ÜLKELER (2008-2016)*

    ÜLKEORAN
    1-TürkiyeYüzde 77
    2- AlmanyaYüzde 36
    3- Avusturya Yüzde 36
    4- NorveçYüzde 25
    5- DanimarkaYüzde 23
    5- İsveçYüzde 23

    *Enflasyon dikkate alınarak oluşturulan artış oranları

    EN BÜYÜK KESİNTİ YAPAN ÜLKELER

    1- YunanistanYüzde 65
    2- İngiltereYüzde 60
    3- İrlandaYüzde 37
    4- LetonyaYüzde 36
    5- LitvanyaYüzde 31

     

    Etiketler: Üniversite
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