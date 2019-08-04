Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
YKS yerleştirme sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Aldıkları puan ile hayallerindeki bölüme yerleşebilmek için tercihlerini tamamlayan vatandaşlar, şimdi ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve akabinde üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Üniversite kayıtları ve YKS yerleştirme sonuçları için internet üzerinden sorgulamalar devam ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan YKS yerleştirme sonuçları, üniversite kayıtlarını da beraberinde getirecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, YKS yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıtları hakkında bazı bilgiler
ÜNİVERSİTE KAYITLARI VE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite kayıtları, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre İnternet üzerinden 19-21, normal kayıtta ise 19-23 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak. Dolayısıyla YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının en geç 16 Ağustos tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER OLACAK?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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