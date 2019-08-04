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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
04.08.2019 - 10:49, Son Güncelleme:/

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS yerleştirme sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Aldıkları puan ile hayallerindeki bölüme yerleşebilmek için tercihlerini tamamlayan vatandaşlar, şimdi ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve akabinde üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
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Üniversite kayıtları ve YKS yerleştirme sonuçları için internet üzerinden sorgulamalar devam ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan YKS yerleştirme sonuçları, üniversite kayıtlarını da beraberinde getirecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, YKS yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıtları hakkında bazı bilgiler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI VE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıtları, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre İnternet üzerinden 19-21, normal kayıtta ise 19-23 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak. Dolayısıyla YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının en geç 16 Ağustos tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER OLACAK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 

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