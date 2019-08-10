Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?
GeriEğitim Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
10.08.2019 - 09:47, Son Güncelleme:/

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusu, ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre herhangi bir programa yerleşen gençlerin araştırdığı konu olmaya başladı. Tercih listesinde yer alan bölümlerden birisine yerleşen adaylar, yerleştikleri bölüme kayıt işlemlerini internet üzerinden ya da okula giderek tamamlayabilecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Üniversite kayıtları internet üzerinden yapılabileceği gibi okullardan da gerçekleştirilebilecek. Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, buna göre işlemlerine yön verecek. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılabilecek? İşte, kayıtların başlayacağı tarih ve detaylı bilgiler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normalde 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

SINAV BİRİNCİLERİ NERELERİ TERCİH ETTİ?

Mehmet Berke İşler (Sayısal Türkiye Birincisi): Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp’ı kazandım. Hedeflediğim, istediğim yerdi. Hem doktor hem de bir bilim insanı olarak topluma faydalı olmak istiyorum. İstedikleri bir yere giremeyenler üzülmesin. Başka şekilde de hayatın içinde rol alabilirler. Asla hayallerinden vazgeçmesinler. Sınava yeni hazırlanacaklar ise istikrarla, pes etmeden çalışsın. Bir yıl dişlerini sıksınlar. Arada nefes alsınlar, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapsınlar tabii. Ek yerleştirme tercihinde bulunacaklara önerim bence her zaman hayallerinin peşinden gitmeleri, bu hayatta pek çok şeyden daha değerli.

Berke Çalışkan (TYT Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. Kendimi bu alanda daha fazla geliştirip ülkeme katkı sağlamak istiyorum. İstedikleri yere giremeyenler üzülmesin. Ek yerleştirmelerde tercihte bulunacaklar okumak istedikleri bölümü seçsin. Nerede mutlu olacaklarsa orayı yazsınlar. Gelecek yılki sınava hazırlanacaklar ise erkenden düzenli çalışmaya başlasın. Hayatlarını sadece bu sınava bağlamasınlar. Sosyal hayata da önem versinler. Kendilerini sosyal olarak da geliştirmek için çaba sarf etsinler.

Cuma Taş (Eşit Ağırlık Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleştim. Hayalimdi, hedeflediğim bir alandı. Geldiği için çok mutluyum ama tabii çok sürpriz olmadı. İstediği bölüme yerleşemeyenlerin bir daha deneme şansı var. İnsanlar hedefine ulaştığı ölçüde başarılı ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bazen her şey istediğimiz gibi gelişmiyor. Sınava hazırlanacaklara önerim önce hedef koysunlar. O hedefe göre çalışsınlar, hem motivasyonları, hem de başarıları için ölçütleri olsun. Puana göre bir yer seçmek, “Neresi gelirse yazayım” kafası çok doğru değil. Üniversitede çift anadal yapmak istiyorum. Hedefim Dışişleri’nde çalışmak.

Altuğ Karakoyunlu (Sözel Türkiye Birincisi): Bir çok özel üniversiteden teklif geldi. İstanbul'a gelip Koç ve Galatasaray üniversitelerini inceledim. Tercihimi Galatasaray Üniversitesi'nden yana kullandım. Tek tercih yaptım. Sistemsel bir hata olabilirdi ama olmadı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim. Hukuk fakültesini kendime daha yakın görüyorum. Hukuku seçmemin temelinde insanların hakkını savunmak ve korumak geliyor. Bu benim için çok önemli. Hedefim, Cumhuriyet Savcısı olmak. (İHA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?
Bakan Ziya Selçuk: ‘Sınav amaç olmaktan çıkmalı’
Öğrencilerin % 99’u liseli oldu
Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı