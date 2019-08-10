Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?

Üniversite kayıtları internet üzerinden yapılabileceği gibi okullardan da gerçekleştirilebilecek. Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, buna göre işlemlerine yön verecek. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılabilecek? İşte, kayıtların başlayacağı tarih ve detaylı bilgiler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normalde 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

SINAV BİRİNCİLERİ NERELERİ TERCİH ETTİ?

Mehmet Berke İşler (Sayısal Türkiye Birincisi): Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp’ı kazandım. Hedeflediğim, istediğim yerdi. Hem doktor hem de bir bilim insanı olarak topluma faydalı olmak istiyorum. İstedikleri bir yere giremeyenler üzülmesin. Başka şekilde de hayatın içinde rol alabilirler. Asla hayallerinden vazgeçmesinler. Sınava yeni hazırlanacaklar ise istikrarla, pes etmeden çalışsın. Bir yıl dişlerini sıksınlar. Arada nefes alsınlar, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapsınlar tabii. Ek yerleştirme tercihinde bulunacaklara önerim bence her zaman hayallerinin peşinden gitmeleri, bu hayatta pek çok şeyden daha değerli.

Berke Çalışkan (TYT Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. Kendimi bu alanda daha fazla geliştirip ülkeme katkı sağlamak istiyorum. İstedikleri yere giremeyenler üzülmesin. Ek yerleştirmelerde tercihte bulunacaklar okumak istedikleri bölümü seçsin. Nerede mutlu olacaklarsa orayı yazsınlar. Gelecek yılki sınava hazırlanacaklar ise erkenden düzenli çalışmaya başlasın. Hayatlarını sadece bu sınava bağlamasınlar. Sosyal hayata da önem versinler. Kendilerini sosyal olarak da geliştirmek için çaba sarf etsinler.

Cuma Taş (Eşit Ağırlık Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleştim. Hayalimdi, hedeflediğim bir alandı. Geldiği için çok mutluyum ama tabii çok sürpriz olmadı. İstediği bölüme yerleşemeyenlerin bir daha deneme şansı var. İnsanlar hedefine ulaştığı ölçüde başarılı ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bazen her şey istediğimiz gibi gelişmiyor. Sınava hazırlanacaklara önerim önce hedef koysunlar. O hedefe göre çalışsınlar, hem motivasyonları, hem de başarıları için ölçütleri olsun. Puana göre bir yer seçmek, “Neresi gelirse yazayım” kafası çok doğru değil. Üniversitede çift anadal yapmak istiyorum. Hedefim Dışişleri’nde çalışmak.

Altuğ Karakoyunlu (Sözel Türkiye Birincisi): Bir çok özel üniversiteden teklif geldi. İstanbul'a gelip Koç ve Galatasaray üniversitelerini inceledim. Tercihimi Galatasaray Üniversitesi'nden yana kullandım. Tek tercih yaptım. Sistemsel bir hata olabilirdi ama olmadı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim. Hukuk fakültesini kendime daha yakın görüyorum. Hukuku seçmemin temelinde insanların hakkını savunmak ve korumak geliyor. Bu benim için çok önemli. Hedefim, Cumhuriyet Savcısı olmak. (İHA)