Üniversite kayıtları ne zaman? 2018 Üniversite kayıt tarihleri
Üniversite kayıt tarihleri, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim programında eğitim görmeye hak kazanan birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alacak. Peki, yeni dönemde tercih sonuçlarına göre bir programda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin gündemine girecek olan üniversite kayıtları ne zaman gerçekleşecek? İşte, yeni dönemde üniversite kayıt tarihleri
Üniversite kayıt tarihleri, birçok adayın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. YKS sonuçları bilgisine göre tercihlerini tamamlayan birçok kişi, üniversite kayıtları ne zaman sorusuna odaklanacak. İşte, yüz binlerce kişinin odaklandığı süreç hakkında tarih bilgisi
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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