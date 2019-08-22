Üniversite kayıtları için yarın son gün
Haziranda düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 16 Ağustos’ta başlayan e-kayıtlar dün sona erdi.
19 Ağustos’ta başlayan doğrudan kayıtlar ise yarın tamamlanacak. Kayıt takvimi sona erdikten sonra, işlemlerini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programda eğitim hakkını kaybedecek. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan 71 bin boş kontenjanın yanı sıra, kayıt yapılmayan koltuklar da eklenerek yeni kontenjanlar ÖSYM tarafından duyurulacak. ÖSYM bu boşluklar için önümüzdeki günlerde tarihini paylaşacağı ek kayıt döneminde adaylardan tercihleri toplayacak. Üniversitelere kayıtlar için adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldığı diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor.
23 Ağustos’ta kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de yeni bir ek kayıt takvimi açıklayacak, bunun için kılavuz yayımlayacak. Adaylar bu kılavuz doğrultusunda tercihlerini oluşturarak ek merkezi yerleştirmenin sonuçlarını bekleyecek.
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