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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.04.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

‘Üniversite hastaneleriyle ilgili düzenleme gerekiyor’

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‘Üniversite hastaneleriyle ilgili düzenleme gerekiyor’

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda YÖK'ün önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak. Üniversite hastanelerimiz artık finansal sorunlarla değil gerçekten dünyayla boy ölçüşen, bilgi üreten bir kurum haline gelecek. Bunların daha da artarak, hatta dünya için bir cazibe merkezi olarak varlıklarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak" dedi.

Kapıcıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 20'nci Genel Toplantısı'nda, üniversite yapılanmasının eğitim, araştırma ve uygulama şeklinde 3 sacayağının olduğunu söyledi.

Türkiye'deki üniversite hastanelerinin üç misyonu bünyesinde birleştirdiğini belirten Prof. Dr. Kapıcıoğlu, "Bu bakımdan tıp fakülteleri diğer fakültelerden ayrılıyor. Çünkü uygulamalı alanlarıyla üniversite hastaneleri, üniversitelerin içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda orada üniversitenin hocaları, meslek icrasında da bulunuyor. 'Üniversite hastanesi' dediğimizde böyle önemli üç fonksiyonun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz" diye konuştu.

'OLUMSUZLUKLARLA KARŞILAŞMAMIZ SÖZ KONUSU OLACAKTIR'
Kapıcıoğlu, üniversite hastanelerinin insan kaynağını da tıp fakültelerinin oluşturduğunu belirterek, hastanelerin artık fakülte kurar hale geldiğini vurguladı.

Bu fakültelerin vesilesiyle de üniversiteler kurulur hale geldiğine dikkati çeken Safa Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Yani hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulu'nun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak. Aksi takdirde tıp ve sağlık eğitiminde bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olacaktır."

Üniversite hastanelerinin finansal sorunlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konuşulduğunu anlatan Kapıcıoğlu, bunların sadece birer hastane olarak görülmesinin pek çok fonksiyonunun gözden kaçırılması anlamına geleceğini söyledi.

'BÜYÜK BİR RAHATLIK ORTAYA ÇIKMIŞTIR'
Önümüzdeki süreçte üniversite hastaneleriyle ilgili yapılanmada ve mevzuat düzenlemelerinde çok önemli köşe taşları olacağına belirten Prof. Dr. Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Üniversite hastanelerimizin mevzuat tanımlamasının yapılması da bu sorunlara katkı sağlayacak. Büyük maddi problemler içerisinde olan üniversite hastanelerimizin sorunları, bugün borçlarının yapılandırılma sürecine girmesiyle büyük bir rahatlık ortaya çıkmıştır. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve ilgili bakanlarımıza, üniversitelerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Üniversite hastanelerimiz artık finansal sorunlarla değil gerçekten dünyayla boy ölçüşen, bilgi üreten bir kurum hale gelecektir. Bunların daha da artarak, hatta dünya için bir cazibe merkezi olarak varlıklarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından, 'Kaynak Kullanımında Verimlilik' ve 'Ortak Satın Alma ve Sağlık Market' konulu panel gerçekleştirildi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

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