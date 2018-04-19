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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Üniversite hastanelerinin borç iskonto oranları belli oldu

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Üniversite hastanelerinin borç iskonto oranları belli oldu

Kamu üniversite hastanelerinin 6 Nisan'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ait borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu. İskonto oranlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu üniversite hastanelerinin birikmiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarıyla ilgili borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi.

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleriyle rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımından kaynaklı borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, söz konusu hastane ve işletmelerin 31 Aralık 2017 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 6 Nisan'a kadar vadesi bulunan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ait borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6 Nisan'a kadar olan ödenmemiş borçlara Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenerek bulunan iskonto oranı uygulanacak ancak nisan ayı için iskonto oranı eklenmeyecek.

Borç vadelerinin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alımla ilgili sözleşmelerdeki vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.

BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENEN İSKONTO ORANLARI ŞÖYLE:

Vadenin Tekabül Ettiği AyTıbbi Malzeme Alımlarıİlaç Alımları
Aralık 2014 ve öncesi00
Ocak 20150,50
Şubat 201510
Mart 20151,50
Nisan 201520
Mayıs 20152,50
Haziran 201530
Temmuz 2015 3,50
Ağustos 2015 40
Eylül 20154,50
Ekim 201550
Kasım 20155,50
Aralık 2015 60
Ocak 20166,750,375
Şubat 20167,50,75
Mart 20168,251,125
Nisan 201691,5
Mayıs 20169,751,875
Haziran 201610,52,25
Temmuz 201611,252,625
Ağustos 2016123
Eylül 201612,753,375
Ekim 201613,53,75
Kasım 201614,254,125
Aralık 2016154,5
Ocak 2017164,875
Şubat 2017175,25
Mart 2017185,625
Nisan 2017196
Mayıs 2017206,375
Haziran 2017216,75
Temmuz 2017227,125
Ağustos 2017237,5
Eylül 2017 247,875
Ekim 2017258,25
Kasım 2017268,625
Aralık 2017279

 

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