Üniversite elektriğini güneşten üretiyor

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yenilenebilir enerjinin son yıllarda Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjinin başında da rüzgar ve güneş enerjisinin geldiğini belirten Coşkun, Türkiye'nin bazı bölgelerinde rüzgar, bazı bölgelerinde ise yoğun olarak güneş enerjisi sistemleri kurulduğuna dikkati çekti.

Coşkun, bu kapsamda Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kendi kurduğu teknik cihazlarla Bayburt'un güneş alma oranını ölçtüğünü belirterek şunları söyledi:

"Neticede şu sonuca ulaştılar; bizim güneş alma oranımız Antalya'ya yakın seviyede. Bununla birlikte bir fizibilite çalışması yaptılar. Eğer biz üniversitemize güneş enerjisi santrali kurarsak sistem kendisini kaç yılda amorti eder?"

Yapılan çalışma sonucunda sistemin kendisini altı ya da yedi yılda amorti edeceği sonucuna ulaşıldığını anlatan Coşkun, "Bu sistem altı - yedi yılda kendisini amorti ediyor ve en az 20 yıl üretime devam ediyor. Bu süreden sonra da üretime devam ediyor ama performansı biraz düşüyor" dedi.

Hazırladıkları projeyle Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ve projenin kabul edildiğini söyleyen Rektör Coşkun, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür etti.

"BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN BİR ÜNİVERSİTE"

Yapılan inşaat çalışmalarının ardından güneş enerjisi santralinin tamamlanarak enerji üretmeye başladığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Artık şu andan itibaren Bayburt Üniversitesi kendi elektriğini kendisi üreten bir üniversite. Bugün ürettiği enerjiyi tüketiyor ya da bir başka ifadeyle tüketebileceği kadar enerjiyi üretiyor artık. Gelecekte yeni eğitim binalarımız, başka başka alanlarımız olacak. Oraların aydınlanması, ısıtması gibi ihtiyaçlar olacak. Bu ihtiyaçlar doğduğunda bu santralimiz belki ihtiyacımızı karşılamayacak, o zaman da yeni 1 megavatlık santrali de kuracağız."

Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nin hayata geçirdiği bu projenin iki açıdan önemli olduğunu vurgulayarak hem ülkenin kaynaklarının dışa akmasının önüne geçtiklerini hem de yenilenebilir, çevreci bir enerji üretmiş olduklarını söyledi.

Güneş enerjisi santralinin kurulu bulunduğu Baberti Kampüsü içindeki Bey Dağı üzerine gelecek süreçte rüzgar türbini kurarak rüzgar enerjisinden de yararlanmak istediklerini belirten Coşkun, üniversite olarak aynı anda hem güneş hem de rüzgar enerjisinden istifade etmek için çalıştıklarını anlattı.

Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nin geçen yıl 800 bin lirayı aşkın elektrik masrafı olduğunu, hayata geçirilen proje sayesinde artık böyle bir masraflarının olmayacağını söyledi.