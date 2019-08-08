Üniversite e-kayıt tarihleri uzatıldı
Üniversite elektronik kayıt tarihleri uzatıldı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarının erken açıklandığı dikkate alınarak elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Üniversite elektronik kayıtları uzatıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitede bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 19-21 Ağustos tarihi yerine, 16-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Üniversitelere şahsen yapılacak başvuru tarihlerinde ise bir değişiklik olmadı.
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklandığı dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının 19-21 Ağustos tarihi yerine, 16-21 Ağustos tarihi olarak başvuru süresi genişletildi. Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmayıp, bu kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.”
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