Üniversite baharı şenlikle kutluyor
Baharın gelmesiyle üniversitelerde şenlikler de başladı. Bir vakıf üniversitesi, öğrencilerini Sıla, Mabel Matiz, Ceylan Ertem gibi sevilen müzisyenlerle buluşturuyor.
Üniversiteler, baharı şenliklerle kutlamaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Spring Fest’18’e, Sıla, Mabel Matiz, Yüksek Sadakat, Ceylan Ertem ve Berkay konserleri damga vuruyor. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin konserler, oyunlar, yarışmalar ve öğrenci kulüplerinin performanslarıyla yılın yorgunluğunu atacağı, baharın tadını çıkaracağı Spring Fest’18, 2 Mayıs’ta başladı, 4 Mayıs’ta sona erecek.
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Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde yapılan festivalde, 2 Mayıs Çarşamba günü, İşletme Kulübü’nün düzenlediği Kahve Sohbetlerinde ünlü oyuncu Kadir Doğulu, öğrencilerle bir araya geldi. 3 Mayıs Perşembe günü öğrenciler, akşam saatlerinde konserlerle coşacak. Saat 20.00’de Ceylan Ertem’in sahne alacağı festivalde, Ertem’in ardından Mabel Matiz konser verecek.
4 Mayıs Cuma günü ise Yüksek Sadakat ve Berkay’ın kulakların pasını sileceği festivalin finalini Sıla yapacak.
Pal FM’in üç gün boyunca canlı yayınla öğrencilere sesleneceği festivalde, sponsor firmalar stantlarıyla yer alacak. Yine üç gün boyunca düzenlenecek çeşitli yarışmaların kazananı olacak öğrenciler, hediyelerle ödüllendirilecek.
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