Üniversite baharı şenlikle kutluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite baharı şenlikle kutluyor
GeriEğitim Üniversite baharı şenlikle kutluyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.05.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Üniversite baharı şenlikle kutluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversite baharı şenlikle kutluyor

Baharın gelmesiyle üniversitelerde şenlikler de başladı. Bir vakıf üniversitesi, öğrencilerini Sıla, Mabel Matiz, Ceylan Ertem gibi sevilen müzisyenlerle buluşturuyor.

Üniversiteler, baharı şenliklerle kutlamaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Spring Fest’18’e, Sıla, Mabel Matiz, Yüksek Sadakat, Ceylan Ertem ve Berkay konserleri damga vuruyor. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin konserler, oyunlar, yarışmalar ve öğrenci kulüplerinin performanslarıyla yılın yorgunluğunu atacağı, baharın tadını çıkaracağı Spring Fest’18, 2 Mayıs’ta başladı, 4 Mayıs’ta sona erecek.

SABAH SOHBET AKŞAM KONSER
Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde yapılan festivalde, 2 Mayıs Çarşamba günü, İşletme Kulübü’nün düzenlediği Kahve Sohbetlerinde ünlü oyuncu Kadir Doğulu, öğrencilerle bir araya geldi. 3 Mayıs Perşembe günü öğrenciler, akşam saatlerinde konserlerle coşacak. Saat 20.00’de Ceylan Ertem’in sahne alacağı festivalde, Ertem’in ardından Mabel Matiz konser verecek.

4 Mayıs Cuma günü ise Yüksek Sadakat ve Berkay’ın kulakların pasını sileceği festivalin finalini Sıla yapacak.

Pal FM’in üç gün boyunca canlı yayınla öğrencilere sesleneceği festivalde, sponsor firmalar stantlarıyla yer alacak. Yine üç gün boyunca düzenlenecek çeşitli yarışmaların kazananı olacak öğrenciler, hediyelerle ödüllendirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Müdür yardımcılığı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sınavı tarihi

ODTÜ'den göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye

MEB trafik eğitim parklarını yaygınlaştırıyor