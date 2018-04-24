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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.04.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

UNICEF: Suriye'de milyonlarca çocuk eğitimden mahrum

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UNICEF: Suriye'de milyonlarca çocuk eğitimden mahrum

UNICEF’in verdiği bilgilere göre, Suriye'de yedi yıldır süren çatışmalar 2.8 milyon Suriyeli çocuğun eğitim fırsatını elinden kaçırmasına neden oldu. Suriye'nin bazı bölgelerinde okula gitmek, şiddet ve saldırılardan dolayı zaman zaman yaşam ve ölüm meselesi haline geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaştan dolayı 2.8 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24-25 Nisan'da düzenlenecek ‘Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı’ öncesi UNICEF yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ülkede yedi yıldan fazla süredir devam eden savaş, şiddet ve yerinden edilmelere rağmen 4.9 milyon Suriyeli çocuğun eğitim almaya devam ettiği belirtildi.     

Suriye içinde ve komşu ülkelerdeki Suriyeli çocukların yüzde 90'ının devlet okullarına erişim sağlayabildiği belirtilen açıklamada, ‘bununla beraber devasa zorlukların devam ettiği’ vurgulandı.     

OKULA GİTMEK ÖLÜM VE YAŞAM MESELESİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yedi yıldır süren çatışmalar, 2.8 milyon Suriyeli çocuğun eğitim fırsatını elinden kaçırmasına neden oldu. Bu çocukların bazıları hiç okula gidemezken bazıları da yedi yıllık eğitimlerinin bir bölümünü kaçırdığı için akranlarını yakalamaları son derece zorlaştı. Suriye'nin bazı bölgelerinde okula gitmek şiddet ve saldırılardan dolayı zaman zaman yaşam ve ölüm meselesi haline gelmiştir."     

HER ÜÇ OKULDAN BİRİ KULLANILAMAZ HALDE

Açıklamada, 2011'den bu yana ülkede eğitim veren 309 binanın saldırıya uğradığı bilgisine yer verilirken, her üç okuldan birinin harap edilmesi, zarar görmesi ve askeri amaçlar ile yerinden edilen ailelere barınak sağlamak gibi başka amaçlarla kullanılması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.     

ERKEN EVLİLİĞE, SAVAŞMAYA, İŞÇİLİĞE ZORLANIYORLAR

Suriye'de okul dışında kalan çocukların yüzde 40'ının 15-17 yaş çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, bu durumun çocukları erken evliliğe, savaşmaya, çocuk işçiliğine ve daha birçok istismara zorladığına dikkat çekildi.     

DAHA FAZLA FON

Öte yandan, ‘Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı’ için Brüksel'e gelen Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise yaptığı açıklamada, "Yedi yıllık savaş Suriye'de milyonlarca insanı yoksulluk ve açlığa itti. Dolayısıyla Suriye ve komşu ülkelerdeki bu insanlara aşırı ihtiyaç duydukları yiyecek, nakit ve geçim yardımlarını sağlayabilmek için daha fazla fon bulmak zorundayız" çağrısında bulundu.     

Brüksel'de düzenlenecek uluslararası konferansta, Suriye'deki iç savaştan etkilenen milyonlarca sivil için donör ülkelerden para toplanması ve barış sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.     

      

 

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