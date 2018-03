UNICEF: Dünyada her yıl 12 milyon kız çocuk evlendiriliyor

UNICEF, çocuk evliliklerine yönelik yeni bir bilgi notu yayınladı. Çocuk evliliği alanında sağlanan ilerlemenin büyük oranda Güney Asya’da azalan çocuk evliliklerinden kaynaklandığını açıklayan kurum, 2030’a kadar evlenme olasılığı bulunan 150 milyon kız çocuğu için tehlikenin devam ettiğini duyurdu. 10 yıl öncesinin tahminleriyle karşılaştırıldığında, bugün beklenenden 25 milyon daha az çocuk evliliğinin gerçekleştiğini belirten UNICEF, “Çocuk evliliklerine 2030’a kadar son verilmesi için ilerlemenin daha da hızlandırılması gerekiyor. Bu sağlanamazsa 2030’a kadar 150 milyondan fazla kız çocuğu daha 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacak” açıklamasını yaptı. Yılda tahminen 12 milyon kız çocuğunun evlendirildiği vurgulanan değerlendirmede, öne çıkan diğer bulgular ise özetle şöyle:

650 MİLYON KADIN EVLİLİĞİNİ ÇOCUKKEN YAPTI

- Henüz çocukken evlenen kadınların oranı son on yılda yüzde 15 azaldı, başka bir deyişle daha önce her 5 kadından biri çocuk yaşta evlenirken bugün oran her 4 kadından birine indi.

- Son 10 yıl içinde tüm dünyada çocuk evliliklerinde en fazla azalmanın kaydedildiği bölge, Güney Asya oldu. Bu bölgede bir kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlenme riski yüzde 50’den 30’a geriledi. Bunun başlıca nedeni, Hindistan’da sağlanan ilerleme. Eğitime daha fazla katılım, ergen kızlar için gerçekleştirilen hükümet yatırımları, çocuk evliliklerinin yasa dışı kabul edilmesi, kamuoyu mesajları bunda etkili.

- Dünyada, bugün hayatta olan tahminen 650 milyon kadın evliliğini çocukken yaptı. Özellikle Sahra Güneyi Afrika’da nüfus artışını dengelemek için çocuk evliliklerini azaltma hızının artması gerekiyor. Son döneme bakıldığında her 3 çocuk gelinden hemen hemen 1’i Sahra Güney Afrika’da yer alıyor. Bu oran 10 yıl önce her 5 çocuk gelinden 1’i olarak geçiyordu. Etiyopya’da son on yıl içinde bu alanda üçte bir oranında azalma gerçekleşti.

DAHA FAZLA ADIM ATILMALI

Anju Malhotra (UNICEF Toplumsal Cinsiyet Baş Danışmanı): Bir kız henüz çocukken evlenmeye zorlandığında bunun hem kısa vadedeki, hem de yaşam boyu sürecek sonuçlarına katlanmak zorunda. Okulunu bitirme şansı azalırken, kocası tarafından istismar edilme ve gebelik sırasında komplikasyonlarla karşılaşma riski artar. Ayrıca, toplumsal açıdan da önemli sonuçlar söz konusu ve kuşaktan kuşağa yoksulluk aktarımı riski ortaya çıkıyor. Küçük yaşta evlenmenin bir kız çocuğunun yaşamında yol açacağı sarsıcı sonuçlar düşünüldüğünde bu alanda kaydedilen herhangi bir gerileme iyi haber sayılmalı. Ancak daha alınacak çok yol olduğu da bilinmeli. Dünyanın çocuk evliliklerine 2030’a kadar son verme taahhüdünde bulunduğu düşünülürse, milyonlarca kız çocuğunun bu yıkıcı uygulama yüzünden çocukluklarının kendilerinden çalınmasını önlemek adına çabalarımızı hep birlikte iki katına çıkarmamız gerekiyor.